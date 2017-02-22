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Как наказать насильника

Фото: GLOBAL LOOK press/Reinhold Tscherwitschke
Александр Хаминский

Александр Хаминский блогер

 Глава Республиканского юридического общества, руководитель НДЦ клинической психиатрии.
Человеческая жизнь так разнообразна, а психология взаимоотношений так удивительна, что удивительными выглядят на их фоне засилье стереотипов и поведенческие клише. Особенно пестрят ими истории, связанные с таким ужасным событием, как сексуальное насилие. Имея опыт и практикующего юриста, и руководителя НДЦ клинической психиатрии, Александр Хаминский считает, что каждая история требует индивидуального подхода, рассмотрения и разбора.
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Первое, что я могу сказать с абсолютной уверенностью: женщина почти всегда бывает НЕ виновата в том, что с ней произошло, а "настоящих козлов" среди мужчин – единицы. Но меня попросили рассказать не о том, как мужчине понять, что женщина хочет секса прямо здесь и сейчас, а женщине – продемонстрировать свою заинтересованность, не скатившись в пошлость. Сегодня у нас разговор про изнасилование. Причем по самому плохому сценарию: "все уже случилось".

В первый момент не столь важно, кто прав, а кто виноват, и почему это произошло. С этим придется разбираться еще очень долго правоохранительным органам, а не "знакомым самбистам", и профессиональному психологу, а не подругам.

Чтобы внутри навечно не поселилось самостоятельно посеянное или привнесенное извне "сама, дура, во всем виновата", сразу же необходимо осознать…

…Первое и самое главное: все уже закончилось, и вы живы

Не будем оптимистами, насилие может закончиться не только плачевно, но и фатально. Поэтому, как бы вы себя ни чувствовали, запомните – вы живы и это уже хорошо, и теперь вам нужна помощь других людей.

Очень важно: никакого душа и стирки! Человек так устроен, что любые стресс и шок он старается смыть с себя, в том числе в прямом смысле слова. Вода же в данном случае сыграет отрицательную роль, так как смоет следы преступления. Переодеться можно, но одежду важно сохранить.

Фильм "Тело как улика" с Мадонной смотрели? Так вот, ваше тело является уликой, берегите его. Порванная одежда, царапины, кожа и кровь обидчика под ногтями – это все очень важно, это не только ваша надежда на правосудие. Это надежда на спасение других – будущих жертв. Которым, возможно, повезет не так, как вам. Тем, кто может и не остаться в живых.

Обращение в полицию – обязательно. Многие женщины, начитавшись страшных историй или наслушавшись подруг, оттягивают этот новый травмирующий момент, насколько могут. И так-то больно и гадко, а тут, как представишь, что незнакомые мужчины будут расспрашивать тебя: "М-м, а ты че? Ага, а он че?"… Волком выть захочется. Наверняка. Так кажется нам с вами "отсюда", из-за рамок конкретной ситуации.

Однако статистика обследований психического состояния пострадавших от изнасилования в первые часы говорит, что их меньше всего волнуют эти расспросы. Напротив, у них наблюдается полнейшая апатия ко всему, включая сам факт подачи заявления в полицию. Поэтому особенно важно, чтобы рядом обязательно был кто-то, кто окажется другом пострадавшей. Именно другом, а не подругой, поскольку женщины склонны более эмоционально воспринимать такого рода известия, что может привести ко многим ошибкам. Этому человеку необходимо будет принять на себя всю ответственность за то, чтобы заявление было подано, а медицинские экспертизы – произведены, обратиться к адвокату и получить от компетентного специалиста указания по правильному порядку действий. Уточняю: сначала звоним другу, потом он – адвокату, затем – обращаетесь в полицию.

Фото: GLOBAL LOOK press/Pascal Deloche

Почему полицейские придирчиво допрашивают потерпевших? Чем больше деталей, тем оперативнее и четче поиск, а затем – весомее обвинение. Где, когда, в какое время, как человек был одет, как выглядел. Статистика показывает, что насилие в большинстве случаев спланировано преступником, но вам важно не просто об этом рассказать, а доказать это.

Чем больше деталей о напавшем вы запомните, тем быстрее его найдут. Правда, все та же неумолимая статистика утверждает, что больше всего изнасилований совершают знакомые, родственники и даже члены семьи. Вам нужно быть готовой к тому, что полицейские будут уговаривать отказаться от заявления. Тут-то и нужны холодная голова и знания законов адвокатом.

Хочу отдельно обратить ваше внимание на то, что изнасилование – это тяжкое и по составу, и по полагающемуся наказанию преступление, так что не принять заявление о нем в полиции – не могут. И если только какому-то недобросовестному или ленивому полицейскому не захочется "связываться с этим" в свою смену – напомните ему, что одно заявление в прокуратуру – и его в полиции не будет точно.

Да, полицейские расспрашивают жертву крайне подробно. Но от того, насколько тщательно будут собраны показания, зависит дальнейший исход дела. Чем больше деталей, тем меньше у полиции шансов отказать вам в возбуждении уголовного дела, сославшись на то, что "все было по общему согласию" и "вы ничего не докажете". Да, пережить заново, да еще и описать все несколько раз, будет сложно. Для этого вам и нужен человек с холодной головой, знающий законы и правильные юридические формулировки. Человек, который стопроцентно на вашей стороне.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Вторая обязательная часть процедуры в случае изнасилования – прохождение медицинской экспертизы. В разных случаях экспертиза может проводиться как до, так и после обращения в полицию (иногда в полиции могут назначить новое прохождение медицинской экспертизы). Это связано с различными обстоятельствами: географическими, временными, с доступностью больницы, ее техническими возможностями, наличием у медицинского учреждения лицензии на гинекологию и акушерство, лабораторные исследования. Именно за этим и должны внимательно следить друг жертвы и ее адвокат: ведь если лицензии на те или иные виды исследований нет – результаты экспертизы могут быть признанными в суде недействительными! Одним словом, тут стоит довериться адвокату и не отпрашиваться в туалет "помыть руки" без его разрешения.

Не могу не упомянуть о том, что супружество не является узаконенной формой насилия. Насилие мужа над женой также уголовно наказуемое преступление. Хотя суды по таким делам можно исчислить лишь десятками в год, несмотря на тысячи таких событий.

Суды об изнасиловании всегда закрытые. На процессе не будет лишних людей и журналистов с камерами. Но если вы хотите правосудия, то вам придется пройти по всем ступеням лестницы, и, повторю, легче сделать это вдвоем с адвокатом. Помните: как только дело об изнасиловании попадает в суд, можно с практически 100% вероятностью говорить о том, что преступник будет наказан, так как обвинение в подобного рода деяниях относится к частно-публичным обвинениям и не может быть снято, если потерпевшая "забрала заявление". Есть крайне незначительный процент случаев прекращения дел об изнасиловании, но, несмотря на это, надо понимать, что юридически такого термина, как "отзыв заявления" не существует. Потерпевшая действительно может обратиться в ОВД с новым заявлением, где написано, что обстоятельства, изложенные в ее первом заявлении, не имели места. И речь пойдет о ложном доносе и лжесвидетельствовании. Только если психиатрическая экспертиза признает, что в момент подачи первого заявления "мнимая потерпевшая" была в неадекватном состоянии, тое есть имел место так называемый "дебютный эпизод" какого-либо психиатрического заболевания (ведь на ровном месте "неадекват" не возникает), первое заявление может быть признано ложным, а обвинившая кого-либо женщина – сможет избежать правовой ответственности. Правда, будет поставлена на учет в связи с выявленным психиатрическим диагнозом.

Обращаюсь к тем, кому выпала или, не дай Бог, выпадет роль "плеча и друга" в подобной ситуации. Ваша задача – довести дело до суда. Во что бы то ни стало. Так что внимательнее отнеситесь ко всем документам, результатам судебно-медицинской экспертизы, делайте копии и доверяйте адвокату.

Психика человека – сложная штука. Мы иногда крутим травмирующую ситуацию с разных сторон, осматриваем, ощупываем, еще больше впадая в депрессию. Но заталкивая свои переживания вглубь, вы разрушаете свою психику и свою жизнь.

На самом деле, ситуацию вам нужно не забыть, а пережить. "Перечеркнуть", "простить", "смириться" – это значит лишь сжать пружину. И неизвестно, как и когда эта пружина выстрелит. Обида еще хуже, чем некоторые телесные повреждения, так как наносит вред психике и провоцирует массу психосоматических расстройств.

Прощая насильника, вы провоцируете его на повтор и этим поощряете: "Да, тебе все можно". НЕЛЬЗЯ!

22 февраля 2017, 12:02

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