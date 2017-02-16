Побег Вороненкова и Максаковой ЧМ-2017 по биатлону Страсти вокруг президента Трампа Дом-2 Здоровье

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Происшествия

Снявшая изнасилование подруги россиянка получила срок в США

Фото: GLOBAL LOOK press\Karl-Heinz Spremberg
Суд штата Огайо (США) вынес приговор 19-летней уроженке России Марине Лониной, которая участвовала в изнасиловании несовершеннолетней подруги. Девушка снимала преступление на камеру и транслировала онлайн в соцсеть Periscope.
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Лониной грозило наказание в виде 40 лет лишения свободы. Однако она заключила досудебное соглашение о признании вины. В итоге суд дал насильнице всего девять месяцев тюрьмы.

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Россиянка была признана виновной в изнасиловании, сексуальных домогательствах и похищении несовершеннолетней. Школьница из Нью-Олбани Марина Лонина была арестована полицией в 2016 году вместе с 29-летним дружком Реймондом Бойдом Гейтсом.

Установлено, что в ночь на 27 февраля 2016 года Лонина и Гейтс напали на ее 17-летнюю подругу после совместного распития алкоголя. Марина снимала на камеру своего телефона, как ее приятель насилует девушку. Чтобы собрать побольше лайков, преступница распространила жестокое видео в Сети через программу Periscope, передает Columbus Dispatch.

Один из приятелей Лониной, увидев трансляцию, сообщил об этом в полицию. Вскоре насильники были арестованы. Кроме того, выяснилось, что вечером перед нападением Марина фотографировала жертву в обнаженном виде.

Гейтс и Лонина познакомились 26 февраля. В тот день Марина и ее младшая подруга отправились в торговый центр, где и увидели Гейтса. Мужчина купил девушкам бутылку водки и пригласил в гости. Встреча закончилась пьянкой, перетекшей в изнасилование.

Оказалось, что все действующие лица этой шокирующей истории являются выходцами из России. В октябре 2016 года Гейтса приговорили к девяти годам тюремного заключения.

Автор: Людмила Фоканова16 февраля 2017, 18:34

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