В центре Москвы пятеро мужчин изнасиловали двух уборщиц

Ремонтник и четверо его приятелей изнасиловали двух девушек, которых пригласили для уборки квартиры. Инцидент произошел в Пресненском районе столицы.

О преступлении стало известно после того, как москвич попросил правоохранителей проверить его квартиру на Большой Грузинской улице, в которой идет ремонт. Соседи пожаловались мужчине на слишком сильный шум.

Кроме пятерых мужчин, сотрудники полиции обнаружили в помещении двух уборщиц, пришедших накануне вечером по объявлению. Выяснилось, что злоумышленники силой напоили девушек, а затем изнасиловали, передает Life.ru.

Хозяин квартиры, контролирующий ремонт дистанционно, рассказал, что для проведения работ он нанял одного сотрудника. Откуда в жилище появились еще четверо мужчин, владелец квартиры не знает. Вероятно, ремонтник не справлялся и решил позвать на помощь своих приятелей.

По подозрению в совершении преступления задержаны трое, двое из них являются братьями. По факту группового изнасилования проводится проверка. Правоохранители ведут поиск еще двоих подозреваемых.