В центре Москвы пятеро мужчин изнасиловали двух уборщиц
О преступлении стало известно после того, как москвич попросил правоохранителей проверить его квартиру на Большой Грузинской улице, в которой идет ремонт. Соседи пожаловались мужчине на слишком сильный шум.
Кроме пятерых мужчин, сотрудники полиции обнаружили в помещении двух уборщиц, пришедших накануне вечером по объявлению. Выяснилось, что злоумышленники силой напоили девушек, а затем изнасиловали, передает Life.ru.
Хозяин квартиры, контролирующий ремонт дистанционно, рассказал, что для проведения работ он нанял одного сотрудника. Откуда в жилище появились еще четверо мужчин, владелец квартиры не знает. Вероятно, ремонтник не справлялся и решил позвать на помощь своих приятелей.
По подозрению в совершении преступления задержаны трое, двое из них являются братьями. По факту группового изнасилования проводится проверка. Правоохранители ведут поиск еще двоих подозреваемых.
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