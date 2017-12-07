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Происшествия

Пограничники нашли в чемодане грузинку

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Работники пограничной службы нашли в одном из чемоданов женщину. Оригинальный способ пересечения турецкой границы придумала гражданка Грузии.
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Внимание таможенников пограничного пункта "Сарпи" на востоке Турции привлекло поведение одной из женщин в потоке туристов. Дама с огромным чемоданом в руках пыталась пересечь границу пешком.

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Туристку задержали для досмотра. В чемодане обнаружили еще одну женщину. 22-летней гражданке Грузии, как выяснилось, был запрещен въезд в Турцию – но она решила попасть в страну, несмотря на запрет. Обе женщины задержаны и отправлены в жандармерию провинции Артвин.

Попытка попасть в другую страну в чемодане стала довольно распространенным способом нелегального пересечения государственной границы именно на турецком направлении. В феврале на том же КПП из чемоданов были извлечены двое мужчин, напоминает издание Hurriyet Daily News. Также в феврале этого года турецкие пограничники обнаружили в чемодане 28-летнюю гражданку Грузии, которая направлялась  в Турцию. 

В сентябре 2017 года мужчина попался на границе при попытке вывезти из Турции россиянку. Гражданка России хотела таким образом скрыться от турецкого правосудия. Закрыв 27-летнюю россиянку в чемодане, 47-летний гражданин Грузии приехал с ней на территорию пропускного пункта "Сарпи". Подозрительно большой багаж не остался без внимания сотрудников таможни. При проверке выяснилось, что в чемодане находится женщина.

Выяснилось, что россиянка находилась в Турции под подпиской о невыезде – до этого она в нетрезвом состоянии сбила пожилого местного жителя, который позже скончался. Так как у россиянки имеется маленький ребенок, турецкий суд принял решение выпустить ее из-под стражи под подписку.

Автор: Андрей Евлампиев7 декабря 2017, 13:30

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