Главред популярного портала умерла во сне в 28 лет

Главный редактор русского подразделения портала об играх IGN Лилия Дунаевская скончалась во сне в возрасте 28 лет. Супруг журналистки считает, что виной всему заболевание сердца.

Популярный русскоязычный портал об играх IGN Russia лишился своего главного редактора. 1 декабря Лилии Дунаевской исполнилось 28 лет, а спустя меньше чем неделю она умерла во сне.

"Сегодня, 6 декабря 2017 года, Лилии Дунаевской, не стало. Отказало сердце. Наш главный редактор просто уснула и не проснулась", – написала команда издания. "Еще вчера вы разговаривали в скайпе, обсуждали прочитанные книги и тонкости рабочих проектов в преддверии конца года. Что-то откладывали на потом, до следующего разговора. А вечером в чате спрашивали, не нужна ли помощь, еще не зная, что помощь на той стороне уже не понадобится никогда", – добавили коллеги Дунаевской.

Муж журналистки считает, что всему виной заболевание сердца. "Вторичная кардиомиопатия", – рассказал он. Кроме того, он рассказал, что жена игнорировала призывы обратиться к врачу.

Вот что я вам скажу: не пренебрегайте своим здоровьем. Моя жена игнорировала призывы обратиться к врачам и свои болячки, и ее только что увезли в морг. Уснула и не проснулась. 28 лет. — Sergey Tsilyurik (@flowerflavor) 5 декабря 2017 г.

"Это была замечательная девушка, красивая, умная, но главное – добрая и искренняя. Человек с первого взгляда необщительный и закрытый, на орбиту которого нелегко было выйти, но это стоило того. Человек, рядом с которым было тепло", – вспомнили коллеги Лилии Дунаевской.

