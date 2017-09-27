Знаменитый советский артист скончался в день своего юбилея

В Киеве скончался советский композитор Вадим Храпачев. Артист умер в день своего 70-летия. Как сообщается на сайте Национального союза кинематографистов Украины, музыкант долгие годы боролся с тяжелой болезнью.

Церемония прощания с композитором пройдет в Дома кино. Похоронят артиста 28 сентября, передает RT.

Вадим Храпачев написал музыку к нескольким десяткам сериалов и фильмов. Среди самых известных его работ картины "Два гусара", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Одиссея капитана Блада", "Полеты во сне и наяву" и "Храни меня, мой талисман".