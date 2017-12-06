Пассажир самолета снял последствия аварии

Один из пассажиров снял на видео последствия ЧП в Шереметьево. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы.

На кадрах, сделанных через стекло автобуса, видно, как к лайнеру подали трап, и пассажиры покинули аварийный самолет. По информации портала "Подмосковье сегодня", на месте происшествия работают спасатели и сотрудники службы безопасности аэропорта.

Компания AirBaltic, которой принадлежит Boeing 737-500, заявила, что причиной инцидента стали сильный ветер и скользкая рулежная дорожка. В своем официальном Twitter представители перевозчика принесли извинения пассажирам.