Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
Британец являлся заядлым игроком и часто делал ставки в местной букмекерской конторе. Незадолго до гибели мужчине улыбнулась удача – ему удалось выиграть крупную сумму.
По информации правоохранителей, о пристрастии Ноэля знали многие жители Детфорда. Мария Браун жила отдельно и в день убийства просто гостила у отца, сообщает The Sun.
Следователи пока не знают, когда именно произошло двойное убийство. Известно, что соседи слышали шум в ночь на 4 декабря, однако внимания на это не обратили.
"Я слышала какие-то крики в два часа ночи. Я закрыла окно и вернулась в постель, потому что здесь часто кричат", – рассказала соседка погибших Коллетт Лавелл.
Следствие выясняет, связана ли смерть Ноэля Брауна и его дочери с выигрышем или это просто совпадение. Арестов по делу пока не производилось, полиция обыскивает район.
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