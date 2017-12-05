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Происшествия

Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша

Фото: GLOBAL LOOK press/Dinendra Haria
Трагедия с родственниками произошла в их собственном доме в Детфорде, на юге Лондона. 69-летний Ноэль Браун и его 41-летняя дочь Мария были найдены мертвыми 4 декабря.
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Британец являлся заядлым игроком и часто делал ставки в местной букмекерской конторе. Незадолго до гибели мужчине улыбнулась удача – ему удалось выиграть крупную сумму.

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По информации правоохранителей, о пристрастии Ноэля знали многие жители Детфорда. Мария Браун жила отдельно и в день убийства просто гостила у отца, сообщает The Sun.

Следователи пока не знают, когда именно произошло двойное убийство. Известно, что соседи слышали шум в ночь на 4 декабря, однако внимания на это не обратили.

"Я слышала какие-то крики в два часа ночи. Я закрыла окно и вернулась в постель, потому что здесь часто кричат", – рассказала соседка погибших Коллетт Лавелл.

Следствие выясняет, связана ли смерть Ноэля Брауна и его дочери с выигрышем или это просто совпадение. Арестов по делу пока не производилось, полиция обыскивает район.

Ранее сообщалось о том, что на связь не вышел победитель лотереи "Русское лото". "Почта России" разыскивала счастливчика, сорвавшего куш в размере 506 миллионов рублей.

Как писали Dni.Ru, большой куш может стать настоящим кошмаром. Для незрелой личности внезапно полученные деньги оказывают серьезную нагрузку на психику, заверили специалисты.

По мнению врача-психотерапевта Александра Пятницкого, чаще всего участниками лотерей становятся люди, которых не покидает надежда "попасть в сказку". Однако в их сознании не укладывается, что делать с такими огромными суммами.

Автор: Людмила Фоканова5 декабря 2017, 14:10

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