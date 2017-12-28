Пластические хирурги оставили девушку с огромной дырой между глаз

Врачи жутко изуродовали жительницу Таиланда. Пациентка поделилась в Facebook фотографией неудачной ринопластики, в результате которой между ее глаз образовалось отверстие.

Теперь девушка вынуждена вставлять в дырку на переносице силиконовый имплантат. По словам несчастной, ей сделали ринопластику в одной из дешевых клиник города Хатъяй и занесли инфекцию. Однако в медучреждении отказались помогать бывшей пациентке.

Она обратилась за помощью в одну из столичных клиник, где ей бесплатно извлекли имплантат, однако на его месте осталось отверстие диаметром примерно в сантиметр. Доктора пока не знают, как исправить ситуацию, сообщает Ettoday.

Неизвестно, собирается ли тайка подавать в суд на хирургов, сделавших первую операцию. Фотографиями изуродованная девушка поделились в группе Facebook, посвященной неудачной пластике.

Отметим, что подпольные пластические операции довольно часто оканчиваются и вовсе летальным исходом. Ранее сообщалось, что 35-летняя австралийка Джен Хуанг скончалась во время операции по увеличению груди. Причиной смерти женщины стала слишком большая доза введенного ей обезболивающего.

Еще один подобный случай произошел в 2011 году. Тогда 23-летняя актриса фильмов для взрослых Каролин Бергер, известная под сценическим псевдонимом Sexy Cora, умерла после девяти дней комы в одной из больниц Гамбурга. Сердце девушки остановилось во время шестой по счету операции по увеличению груди.