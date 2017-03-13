Женщина умерла после пластической операции в Москве

Спустя день после проведенной пластической операции в одной из клиник Москвы скончалась 48-летняя пациентка. "Медперсонал незамедлительно поместил пациентку в реанимационное отделение, врачи оказали помощь, но женщина все равно скончалась", – цитирует РИА ФАН столичное управление Следственного комитета России. По предварительным данным, смерть женщины наступила из-за нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Для установления точной причины смерти пациентки следствием назначена экспертиза. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется опрос работников клиники.