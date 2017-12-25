Бомба замедленного действия: по Москве колесят "автобусы-убийцы"

В распоряжении журналистов оказались результаты служебной проверки Мострансавто. Еще в ноябре полицейские предупреждали руководство предприятия о неисправностях.

Сотрудники ГИБДД, приходившие с инспекцией в Мострансавто, выявили множество проблем в машинах компании. Руководство выпускало на маршруты автобусы с неисправной тормозной системой, сообщает Life.ru со ссылкой на анонимный источник. По информации издания, материалы ноябрьской проверки свидетельствуют о многочисленных нарушениях.

Там сказано, что несколько своих автобусов Мострансавто выпускало в рейс с такими неисправностями, при которых запрещено эксплуатировать машины. Как следует из документов, один из ЛиАЗов предприятия, имеющий госномер ЕУ745, был выпущен на линию с неисправностью тормозной системы. Другие машины, упомянутые в проверке, либо были незаконно переоборудованы, либо укомплектованы не до конца. Также инспектор, проводивший проверку, пишет, что как минимум три автобуса не прошли вовремя техосмотр.

На сайте Мострансавто сказано, что сейчас предприятие обслуживает более 1 200 городских, пригородных и междугородних маршрутов регулярного сообщения общей протяженностью более 30 тысяч километров и ежедневно перевозит более 1,5 миллиона пассажиров. Если информация о многочисленных нарушениях подтвердится, то получается, что по Москве и Подмосковью прямо сейчас катаются настоящие бомбы замедленного действия.

Кроме того, журналистам стало известно, что водитель рокового автобуса, съехавшего в переход в Москве, не должен был выходить на работу. Как сообщила корреспондентам газеты "Московский Комсомолец" жена шофера, 25 декабря у него был выходной. Женщина рассказала, что руководство попросило водителя выйти на незнакомый маршрут, потому что автобусы не справляются с нагрузкой.