В Москве автобус влетел в пешеходный переход: есть жертвы
Трагедия произошла на Славянском бульваре. В результате аварии погибли четыре человека, ранения получили по меньшей мере 15.
Известно, что одна из пострадавших – 17-летняя девушка. Она находится в крайне тяжелом состоянии, ее пытаются спасти врачи. Видео с места происшествия публикует Life.ru.
Спасатели извлекают людей из-под автобуса, который застрял на въезде в пешеходный переход. Очевидцы выкладывают в Сети страшные снимки с места аварии.
Авария возле метро Славянский бульвар⚡️⚡️⚡️— Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) 25 декабря 2017 г.
Автобус въехал в подземный переход.
Есть пострадавшие. pic.twitter.com/M27sKF9fCZ
Предположительно, ДТП случилось из-за гололеда. Скорее всего, водитель не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на тротуар, заехав в пешеходный переход. Обстоятельства смертельной аварии устанавливают правоохранители.
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