Порнозвезду нашли мертвой после странного поста в Instagram

Порнозвезда Юризан Белтран найдена мертвой в арендованной квартире в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока неизвестна, предполагают отравление.



Как сообщил хозяин апартаментов, рядом с телом 31-летней модели и актрисы лежали таблетки. Следствие предполагает, что это могла быть передозировка.

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"Я совсем не удивлен, как ни грустно об этом говорить", – заявил один из друзей модели порталу MikeSouth.com.

Перед смертью Юризан оставила загадочные сообщения в социальных сетях. "Я отдала тебе этого идиота, но ты все равно продолжаешь следить за мной. Какого черта, что тебе нужно?" – написала актриса.

Публикация от Yurizan Beltran (@yurizanluv) Дек 12 2017 в 8:01 PST

По словам близких друзей погибшей, пост очень похож на прощальное письмо. Кому именно оно адресовано, они сказать не могут. Но рассказывают, что в последнее время звезда пристрастилась к вечеринкам, где, возможно, употребляла наркотики. Коллеги и друзья принесли свои соболезнования родственникам Юризан.

Публикация от Yurizan Beltran (@yurizanluv) Июн 28 2017 в 2:48 PDT

Новость о смерти Юризан появилась через неделю после того, как не стало еще одной порноактрисы. 23-летняя Огаст Эймс покончила с собой из-за травли в соцсетях.

Публикация от Yurizan Beltran (@yurizanluv) Июн 13 2017 в 11:42 PDT

Юризан Белтран родилась в Лос-Анджелесе. Первые съемки девушки в фильме для взрослых прошли в 2005 году. С тех пор она успела сняться более чем в 200 картинах.