Любовник звезды порно раскрыл секреты семейного счастья
Мужчина отметил, что смотрит на свою возлюбленную, прежде всего, как на личность. При этом Майк подчеркнул, что его вовсе не смущает, что у Элли было больше сексуальных партнеров, чем у него за всю жизнь.
"Меня не беспокоит, что она спит с другими мужчинами. Если бы это было не на работе, тогда это уже другой разговор", – цитирует Адкинса Mirror. По его словам, до начала романтических отношений, он не знал, чем зарабатывает его девушка. Но когда узнал, практически не смутился. Лояльно к занятиям Хейз отнеслась и мать Майка.
Отметим, Элли Хейз снялась в более чем 350 порнофильмах. Несколько раз она становилась лауреатом премии для порноактеров AVN Award.
Напомним, ранее порнозвезда Мэдисон Миссина рассказала о работе в индустрии. Актриса фильмов для взрослых призналась, что съемки не приносят ей удовольствия. Трижды работница года в своей отрасли заявила, что секс на съемочной площадке лишен всяческой привлекательности. А корона королевы порно сильно мешает в личной жизни. Еще одной вещью, которая не устраивает Мэдисон на съемках, является сексизм.
Что оставил жене и дочери прославленный артист
Опухоль мозга убила артиста
Музыкант долго не мог смириться со смертельным диагнозом
Решение о полном прекращении железнодорожного сообщения между странами может быть принято Киевом в 2018 году