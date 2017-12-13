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Общество

Любовник звезды порно раскрыл секреты семейного счастья

Фото: GLOBAL LOOK press/st4
Майк Адкинс, бойфренд известной актрисы фильмов для взрослых Элли Хейз, поделился личным опытом. По его словам, для прочных отношений необходимо смотреть, прежде всего, на личные качества партнера. Кроме того, не нужно ревновать свою вторую половинку.

Продолжение: Сколько должен длиться идеальный секс
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Мужчина отметил, что смотрит на свою возлюбленную, прежде всего, как на личность. При этом Майк подчеркнул, что его вовсе не смущает, что у Элли было больше сексуальных партнеров, чем у него за всю жизнь.

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 Секс и отношения

Сюжеты Секс и отношения

"Меня не беспокоит, что она спит с другими мужчинами. Если бы это было не на работе, тогда это уже другой разговор", – цитирует Адкинса Mirror. По его словам, до начала романтических отношений, он не знал, чем зарабатывает его девушка. Но когда узнал, практически не смутился. Лояльно к занятиям Хейз отнеслась и мать Майка.

Отметим, Элли Хейз снялась в более чем 350 порнофильмах. Несколько раз она становилась лауреатом премии для порноактеров AVN Award.

Напомним, ранее порнозвезда Мэдисон Миссина рассказала о работе в индустрии. Актриса фильмов для взрослых призналась, что съемки не приносят ей удовольствия. Трижды работница года в своей отрасли заявила, что секс на съемочной площадке лишен всяческой привлекательности. А корона королевы порно сильно мешает в личной жизни. Еще одной вещью, которая не устраивает Мэдисон на съемках, является сексизм. 

Автор: Людмила Фоканова13 декабря 2017, 10:07
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