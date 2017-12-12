Окровавленного сына Высоцкого доставили в больницу

Старший сын Владимира Высоцкого 55-летний Аркадий был доставлен в одну из столичных больниц. Мужчина упал возле Дома кино на улице Васильевская, споткнувшись о железную цепочку, и разбил нос.



Как рассказали очевидцы, Аркадий вместе с приятелем пришел на банкет в честь съезда Союза кинематографистов, который проходил в Доме кино. Сын Высоцкого был в хорошем настроении и весь вечер налегал на спиртное.

В какой-то момент у Аркадия и одного из гостей завязался спор. Мужчины даже немного в шутку "пободались", упали на пол, но их быстро подняли и развели в разные стороны. Драки как таковой не было, передает "МК".

Уже поздно вечером Аркадий в компании друга вышел на улицу. Приятели шли к машине, чтобы отправиться домой, когда по пути Высоцкий споткнулся о железную цепочку, ограждающую тротуар, и лицом вниз упал на асфальт.

В результате он разбил голову и нос. Сыну знаменитого актера тут же помогли подняться, отвели его в Дом кино и вызвали скорую помощь. Пока медики ехали на вызов, Высоцкий весь перепачкался в собственной крови.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом носа и увезли в больницу. Аркадию потребовалась небольшая операция. Сейчас Высоцкий восстанавливается, в ближайшее время его выпишут домой.