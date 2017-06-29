Кого из звезд сгубил алкоголь

Россияне шокированы смертью бывшего участника группы "Иванушки International" Олега Яковлева, которого отчасти сгубило пристрастие к алкоголю. Dni.Ru вспомнили других знаменитых жертв зеленого змия.

Экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев ушел из жизни 29 июня, в 07:05 по московскому времени. Сожительница исполнителя Александра Куцевол сообщила причину его смерти. По словам женщины, всему виной стала запущенная стадия воспаления легких.

Однако репортеры по своим проверенным каналам выяснили, что к печальному концу Олега отчасти привело пристрастие к алкоголю. Сайт Life.ru утверждает, что Яковлев умер от осложнений, развившихся на фоне цирроза печени – болезни, которая сгубила многих творческих людей, известных всей стране.

В списках звездных жертв зеленого змия значатся такие громкие имена как Николай Еременко-младший, Владислав Галкин, Андрей Краско, Олег Даль, Андрей Панин, Владимир Высоцкий, Юрий Богатырев, Виктор Косых, Олег Ефремов, Елена Майорова, Инна Ульянова, Ричард Бартон, Элвис Пресли, Эдит Пиаф... Перечисление можно продолжать бесконечно.

Даже если официальной причиной смерти артистов были указаны, к примеру, инсульт или сердечный приступ, свидетели и соседи рассказывали, что покойные надолго уходили в запой или через день злоупотребляли спиртным.

По информации из открытых источников, Николай Еременко-младший умер от обширного инсульта. Еще СМИ по горячим следам сообщали о серьезных проблемах с сердцем. Истинную же причину кончины звезды российского кино долгое время скрывали. Лишь много позже стало известно, что гибель артиста спровоцировал длительный запой.

Поистине страшной была смерть актера Андрея Панина. Его нашли дома с проломленной головой. Криминалисты установили, что 50-летний мужчина упал с высоты своего роста, получил черепно-мозговую травму и умер от потери крови. Позже следователи выяснили, что Панин злоупотреблял спиртным. В момент кончины в его крови была немалая доза алкоголя.

У себя в квартире умер и Владислав Галкин. Звезде сериала "Дальнобойщики" было всего 38 лет. Официальной причиной кончины артиста назвали остановку сердца, вызванную алкогольным отравлением. До трагического дня у Галкина диагностировали острый панкреатит. Ослабленному тяжелой болезнью артисту спиртное было категорически противопоказано. Однако он не послушал врачей. В крови умершего Владислава обнаружили смертельную дозу алкоголя.

От остановки сердца скончался и Олег Даль в возрасте 39 лет. По информации СМИ, легендарный советский актер пил так много, что его уволили из театра. По слухам, незадолго до кончины он ушел в запой, которого его сердце не выдержало. Еще одна распространенная версия: приступ был спровоцирован употреблением спиртного, так как артист, "зашитый" противоалкогольной капсулой, нарушил строжайший запрет врачей. Вдова актера отрицала эту информацию, она заявила, что Даль просто скоропостижно скончался во сне "от остановки сердца".

Андрей Краско умер в 49 лет. Его близкие рассказывали, что артист привык снимать стрессы и усталость алкоголем. Мол, эта привычка и привела актера к гибели. Официальной причиной смерти Андрея специалисты назвали сердечную недостаточность, а всезнающие журналисты сообщили, что инфаркт был спровоцирован спиртным.