Подробности загадочной смерти юной россиянки в Турции

Мать скончавшейся в Стамбуле 19-летней россиянки Татьяны поделилась новыми сведениями. Родители девушки намерены бороться за правду о ее гибели.

Консульство в Стамбуле проверяет информацию о насильственной смерти студентки из Санкт-Петербурга. Девушку нашли в автомобиле, который принадлежал турецкому бизнесмену Ибрагиму, с которым Татьяну связывали романтические отношения. Медики обнаружили на теле уроженки Северной столицы следы ударов и разорванные сухожилия пальцев ног.

Мать девушки рассказала, что семья написала письмо на имя главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с просьбой взять под контроль ход расследования гибели Татьяны, передает Пятый канал. Она добавила, что дочь похоронили на Смоленском кладбище Северной столицы. Родители студентки ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.

По предварительной информации, смерть россиянки была насильственной. Родители погибшей утверждают, что ее отравил либо Ибрагим, либо его семья. К таким выводам они пришли, когда тело их дочери было доставлено на родину. Врачи провели дополнительное вскрытие и взяли несколько органов погибшей для анализа.

"Я просто не верю, что она просто так могла умереть. Я не верю", – заявила мать девушки. Адвокат Ибрагима, который предложил родителям девушки большую сумму за молчание, сказал, что, когда пара вернулась в Стамбул, произошел несчастный случай.

Как писали Dni.Ru, студентка уехала в Турцию около года назад, взяв академический отпуск в медицинском колледже Петербурга. По словам друзей и знакомых, она работала за границей в казино. Ранее Татьяна обучалась в столичном пансионе воспитанниц Минобороны России.