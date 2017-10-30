Перед смертью 14-летняя модель подписала "рабский" контракт

Новость о скоропостижной смерти в Китае 14-летней российской модели шокировала весь мир. Возможно, именно тяжелая работа довела юную красотку до диагноза "полиорганная недостаточность на фоне инфекционного поражения нервной системы и сепсиса".

О жизни школьницы из Перми известно не слишком много. Девушка училась в гимназии и с 12 лет параллельно подрабатывала моделью. В 14 лет красотка решила серьезно заняться своей карьерой. Она подписала трехмесячный контракт с китайским модельным агентством и отправилась покорять подиумы Шанхая. Однако условия работы хрупкой девушки оказались практически рабскими.

Школьница работала по 13 часов в сутки, без достаточного сна и отдыха. Кроме того, из зарплаты модели вычитались деньги, потраченные на перелеты и проживание в отеле. В результате на руки она получала около 500 рублей в день, сообщает Life.ru. Естественно, на такие деньги было крайне трудно физически выжить, не говоря уже о том, чтобы обратиться к врачу. Ситуацию усугублял и тот факт, что в Китае россиянка работала без медицинской страховки.

Как рассказала мать девушки, она жаловалась ей на жуткую усталость и недосып. В какой-то момент организм юного дарования просто не выдержал огромной нагрузки. Модель почувствовала резкое недомогание и с температурой под 40 была срочно госпитализирована. Однако в клинике врачи не смогли ничем помочь девушке, и она скончалась.

Вместе с тем точная причина смерти подростка будет установлена только после вскрытия. Для проведения этой процедуры необходимо согласие матери погибшей, которая еще не приехала в Шанхай.

Напомним, 27 октября 14-летняя уроженка Перми умерла в Шанхае при весьма загадочных обстоятельствах. Первоначально сообщалось, что модели стало плохо во время работы на подиуме. Также, согласно предварительным данным, девушка страдала от менингита.

