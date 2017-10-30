Названа официальная причина смерти юной модели из России

Выяснились новые подробности о смерти 14-летней российской модели в Китае. По словам ее коллеги, в Шанхай девушку должны были сопровождать родители. При этом официальной причиной трагедии назвали сепсис.

Как считает Нэнси, работать моделью в Китае очень непросто, и 14-летнего подростка не стоило отпускать в командировку одного. "Конкуренция достаточно большая, работы много. Поездки в столь раннем, юном возрасте должны сопровождаться родителями. Здесь нет нянек. Это работа", – холодно подчеркнула коллега погибшей.

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В модельном агентстве, с которым работала школьница, также прокомментировали ее смерть. По словам главы Ecee Model Management Чжэна Йи, в СМИ распространяется неверная информация о том, при каких обстоятельствах умерла модель.

Директор модельного агентства опроверг информацию о том, что юной девушке стало плохо из-за переутомления во время показа дизайнерских нарядов. "Неделя моды закончилась 18 октября. А вся история с этой моделью началась только 24-го числа. И умерла она 27-го числа. Так что никакой связи между утомлением и ее смертью нет. И сообщения агентств – абсолютно не верны", – цитирует его РЕН ТВ.

По словам Йи, россиянка почувствовала себя плохо в тот момент, когда находилась в гостинице, а не на подиуме. "Позвала нашего менеджера, а уже он вызвал помощь. Девушку перевезли в Шанхай. К концу дня она все еще чувствовала себя плохо. И тогда мы отправили ее в больницу", – рассказал он.

Директор агентства добавил, что врачи не сразу поняли, чем именно больна модель. Йи также подчеркнул, что представители его компании делали все возможное для того, чтобы предоставить школьнице необходимую помощь и проконтролировать ее оказание.

"Мы получили медицинский отчет о том, чем именно она болела. Это профессиональная работа врачей. В документе на китайском языке указана болезнь – сепсис", – заявил глава агентства. Он отметил, что оформлением медицинской страховки для школьницы занималось российское модельное агентство.

Напомним, 27 октября 14-летняя уроженка Перми умерла в Шанхае при весьма загадочных обстоятельствах. Первоначально сообщалось, что модели стало плохо во время работы на подиуме. Также, согласно предварительным данным, девушка страдала от менингита.