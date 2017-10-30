Названа официальная причина смерти юной модели из России

Кевин Спейси совершил каминг-аут Выдвижение Гордон Президентские амбиции Собчак Летучая перешла на Первый канал Дом-2

Самое читаемое

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лобода возбудила поклонников откровенным платьем
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Понедельник 30 октября
Лента новостей
18:26
Партийные платформы "ЕР" активизируют работу в регионах
18:18
Безумные регионы: после концерта Безрукова мужчина сломал обе руки
17:54
Chevrolet Camaro: антидепрессант на дороге
17:49
Володин призвал ускорить строительство аэропорта в Саратове
17:31
Почему дети бьют родителей
17:15
На Летучую напали после ее ухода на Первый канал
16:24
Дочь погнала напуганную Заворотнюк
16:21
Соловьев высмеял блондинку Гордон
16:18
Врачи удалили из носа женщины зуб
16:14
Собчак уличили во лжи насчет крестного отца
15:47
Кай Метов рассказал о романе с актрисой
15:36
В Североморске ребенок принес домой четыре бомбы
15:20
В Москве объявлено штормовое предупреждение
15:09
Обнищавший Киев заставят вернуть 3 миллиарда
15:06
ПДД в России существенно изменились
15:05
Лунтик поздравит детей с Новым годом
14:51
Маша Распутина добила ошарашенного мужа тапочками
14:47
Ведущая "Эха Москвы" о нападении: Я захлебывалась кровью
14:33
Куценко о каминг-ауте Спейси: Ну как же так?!
14:12
Борисову отговаривали от встречи с Шепелевым
14:12
Волкер и большой облом в Киеве
14:09
Безработный россиянин убил старушку ради водки и 200 рублей
14:08
Похотливого попа из "Дома-2" упекли в психушку
14:06
Бывший муж едко высказался о президентских амбициях Гордон
14:00
Россия и Казахстан: Столпы сотрудничества
13:56
Ширвиндта заподозрили в романе с молодой
13:50
Почему женщины начали избавляться от волос
13:30
В Москве появятся новые линии метро
13:22
На певицу Лолиту напал мужчина с красными носками
13:19
Летучую уговорили отправиться в больницу
12:55
Порошенко ударили по сладкому месту
12:47
Володин призвал помнить уроки истории
12:43
Зомбированный Джигарханян довел тещу до истерики
12:39
Россиян ждет дефицит обезболивающих
12:27
Москвичей предупредили об аномально низком давлении
12:10
Семью Фриске поставили на место
12:08
Ургант переманил Летучую на Первый канал
11:49
Отец гонит в шею разведенную "безнравственную" Чехову
11:37
Москве добавили итальянского лоска
11:35
"Карточный гомик": Кевина Спейси высмеяли после каминг-аута
11:34
Киселев с Соловьевым поставили "Эхо" на место
11:33
Бледанс затравили за нападки на Шурыгину
11:31
"Гордон за баб": у Собчак появился неожиданный конкурент
10:34
Россиянам напомнили о трех выходных подряд
10:28
Известную российскую актрису ограбили в Москве
10:24
Как женщины достигают оргазма
10:18
Лядова о ребенке от Вдовиченкова
10:00
В США оправдались за смерть амурского тигра из России
09:34
Священник проклял россиян за просмотр "Матильды"
09:32
Перебегавшего МКАД мужчину насмерть сбил Mercedes
09:25
Шурыгина набросилась на занявшуюся при всех сексом девушку
09:23
В Москве загорелась электричка
09:02
Управляющим компаниям запретят брать деньги за коммуналку
08:45
Семейный разврат Берковой и Стоянова
08:33
США побряцали ядерным оружием перед Россией
08:32
Кевин Спейси совершил каминг-аут после гей-скандала
08:12
Гороскоп с 30 октября по 5 ноября 2017 года
08:11
Инженера авиационной корпорации нашли мертвым в его доме
17:55
Российская эскадра вошла в Средиземное море
17:39
В Петербурге спор из-за парковки закончился стрельбой
17:20
Наталья Водянова шокировала неожиданным образом
16:47
Знаменитого судью нашли с пробитой головой в Шереметьево
16:31
В Москве из аптеки выкрали 2,5 миллиона рублей
16:16
На МКАД образовалась многокилометровая пробка
16:03
В Москве коммунальщики устроили пожар во время ремонта
15:47
Шурыгину заподозрили в фиктивном браке
15:15
Шикарная жизнь скромника Галкина
14:56
Фадеев напугал ритуалом жертвоприношения
14:25
Что ждет Ходченкову после рождения первенца
14:13
Умер создатель противоракетного щита Москвы
13:54
Меньшова рассказала об уходе из "Сегодня вечером"
13:29
В Москве полицейский с ножом накинулся на коллегу
13:13
Террористы готовят покушение на сына Кейт Миддлтон
12:47
У берегов Норвегии нашли обломки российского Ми-8
12:35
Кадони раскрыл секреты "Битвы экстрасенсов"
12:10
Чехова встала на защиту бывшего мужа-изменника
11:51
В Турции перевернулся туристический автобус
11:35
Затравленный Галкин ответил на нападки после скандала
11:07
Бузову довели до слез на сцене
10:45
В московском кафе произошла поножовщина
10:38
Родители отговаривали Рудковскую от романа с молодым Плющенко
10:14
Странное поведение Джигарханяна объяснили зомбированием
09:59
Беглый маньяк насиловал и убивал жертв в Подмосковье
18:45
Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым
17:56
Разведенная Анфиса Чехова призналась в тяжелой болезни
17:43
В Киеве десятки уклонистов попали в армию после облавы в клубе
17:23
В Москве хотят сделать скидку на штраф за неоплату парковки
16:57
Виторгану грозит серьезная опасность
16:31
В Омске случилось смертельное ДТП с автобусом
16:20
Муж изменял Анфисе Чеховой
16:01
В аварии на юге Москвы пострадал ребенок
15:54
Третий пересадочный контур метро "поедет" в декабре
15:51
Толкалина поразила трогательным обращением к Марьянову
15:18
Украинская армия разлагается из-за алкоголизма и болезней
15:00
Розенбаум: Я открываю мир чужих мужчин
14:41
В Ивановской области пьяный священник сбил велосипедистку
14:26
Самолет баскетбольной команды искорежило в полете
14:08
Яростная Рынска поставила точку в перепалке с Собчак
13:39
Живодерку из Москвы обругали за избиение котенка
13:13
Ургант в парике высмеял Собчак (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым
Семью Фриске поставили на место
Бузову довели до слез на сцене
Затравленный Галкин ответил на нападки после скандала
Разведенная Анфиса Чехова призналась в тяжелой болезни
Шурыгина набросилась на занявшуюся при всех сексом девушку
Происшествия

Названа официальная причина смерти юной модели из России

Фото: vk.com
Выяснились новые подробности о смерти 14-летней российской модели в Китае. По словам ее коллеги, в Шанхай девушку должны были сопровождать родители. При этом официальной причиной трагедии назвали сепсис.
прочитано 3848 раз

Как считает Нэнси, работать моделью в Китае очень непросто, и 14-летнего подростка не стоило отпускать в командировку одного. "Конкуренция достаточно большая, работы много. Поездки в столь раннем, юном возрасте должны сопровождаться родителями. Здесь нет нянек. Это работа", – холодно подчеркнула коллега погибшей. 

ПО ТЕМЕ

Юная российская модель умерла при странных обстоятельствах

В модельном агентстве, с которым работала школьница, также прокомментировали ее смерть. По словам главы Ecee Model Management Чжэна Йи, в СМИ распространяется неверная информация о том, при каких обстоятельствах умерла модель. 

Директор модельного агентства опроверг информацию о том, что юной девушке стало плохо из-за переутомления во время показа дизайнерских нарядов. "Неделя моды закончилась 18 октября. А вся история с этой моделью началась только 24-го числа. И умерла она 27-го числа. Так что никакой связи между утомлением и ее смертью нет. И сообщения агентств – абсолютно не верны", – цитирует его РЕН ТВ. 

По словам Йи, россиянка почувствовала себя плохо в тот момент, когда находилась в гостинице, а не на подиуме. "Позвала нашего менеджера, а уже он вызвал помощь. Девушку перевезли в Шанхай. К концу дня она все еще чувствовала себя плохо. И тогда мы отправили ее в больницу", – рассказал он.

Директор агентства добавил, что врачи не сразу поняли, чем именно больна модель. Йи также подчеркнул, что представители его компании делали все возможное для того, чтобы предоставить школьнице необходимую помощь и проконтролировать ее оказание. 

"Мы получили медицинский отчет о том, чем именно она болела. Это профессиональная работа врачей. В документе на китайском языке указана болезнь – сепсис", – заявил глава агентства. Он отметил, что оформлением медицинской страховки для школьницы занималось российское модельное агентство. 

Напомним, 27 октября 14-летняя уроженка Перми умерла в Шанхае при весьма загадочных обстоятельствах. Первоначально сообщалось, что модели стало плохо во время работы на подиуме. Также, согласно предварительным данным, девушка страдала от менингита.  

Автор: Рудольф Великолепный30 октября 2017, 11:04

комментарии

Политика

Испания на грани гражданской войны
Венгрия нашла способ жестко отомстить Украине
Поклонская ответила Собчак словами Путина
Приднестровье мечтает о присоединении к России

Шоу-бизнес

Конкуренты мстят Первому каналу из-за подлого бегства Летучей
На Летучую напали после ее ухода на Первый канал
Ушлая жена Джигарханяна сбежала из России
Дочь погнала напуганную Заворотнюк

Проишествия

Перед смертью 14-летняя модель подписала "рабский" контракт
Бизнесмена расстреляли в упор под Москвой (видео)
В США оправдались за смерть амурского тигра из России
Террористы готовят покушение на сына Кейт Миддлтон

Lifestyle

Секреты долголетия знаменитостей
Оригинальные увлечения писателей
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
Шоу-бизнес

"Карточный гомик": Кевина Спейси высмеяли после каминг-аута

Голливудский актер признался, что он гей
Шоу-бизнес

Зомбированный Джигарханян довел тещу до истерики

Мать Виталины Цымбалюк-Романовской не ожидала подлого удара от престарелого зятя

Шоу-бизнес

Семью Фриске поставили на место

Родителям покойной певицы категорично отказали
Шоу-бизнес

Ширвиндта заподозрили в романе с молодой

Говорят, телеведущий проводит много времени с экс-сотрудницей

Гороскоп

Гороскоп с 30 октября по 5 ноября 2017 года
Что ждет Ходченкову после рождения первенца
Ковальчук и Чумаков снова станут родителями
Совет на выходные

Фоторепортажи

Семейный разврат Берковой и Стоянова
Шикарная жизнь скромника Галкина
Разукрашенная Навка вышла на подиум с собаками
Ходченкова спрятала живот под свободным пальто

Спорт

Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой
Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)

Регионы

Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru