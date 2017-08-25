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Приговор хабаровским живодеркам сочли слишком мягким

Фото: GLOBAL LOOK press/P. Wegner
Зоозащитники заявили, что суд Хабаровска был снисходителен к девушкам, которые истязали животных и публиковали фото своих "трофеев". А вынесенный приговор сочли слишком мягким.
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"По статье "Жестокое обращение с животными" Орлова и Савченко получили по 150 часов работ. Основные сроки, связанные с лишением свободы, пошли по другим статьям", – пояснила председатель организации "Зоозащита ДВ" Наталья Коваленко.

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Между тем защита живодерок планирует обжаловать вердикт. Сами девушки приняли решение суда без эмоций. Когда зачитывали приговор, одна из обвиняемых прятала лицо от камер, а другая просто смотрела не мигая, передает Life.ru.

Ранее стало известно, что фигуранты дела "хабаровских живодерок" получили реальные тюремные сроки. Так, Алена Савченко признана виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Теперь она отправится в колонию общего режима на четыре года и три месяца.

Ее приятельница Алина Орлова приговорена к трем годам лишения свободы. Соучастник преступления и друг живодерок Виктор Смышляев также проведет в заключении три года. При этом защитники животных просили для каждого преступника пять лет тюрьмы, пишет НСН.

Как писали Dni.Ru, об издевательствах над животными в Хабаровске стало известно в 2016 году. Тогда в Сети появилась петиция с просьбой наказать двух несовершеннолетних студенток за живодерство. По словам интернет-пользователей, девушки жестоко издевались над собаками и кошками, а затем публиковали фото своих "трофеев". 

Автор: Алёна Нестерова25 августа 2017, 11:32

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