Приговор хабаровским живодеркам сочли слишком мягким

Зоозащитники заявили, что суд Хабаровска был снисходителен к девушкам, которые истязали животных и публиковали фото своих "трофеев". А вынесенный приговор сочли слишком мягким.

"По статье "Жестокое обращение с животными" Орлова и Савченко получили по 150 часов работ. Основные сроки, связанные с лишением свободы, пошли по другим статьям", – пояснила председатель организации "Зоозащита ДВ" Наталья Коваленко.

Между тем защита живодерок планирует обжаловать вердикт. Сами девушки приняли решение суда без эмоций. Когда зачитывали приговор, одна из обвиняемых прятала лицо от камер, а другая просто смотрела не мигая, передает Life.ru.

Ранее стало известно, что фигуранты дела "хабаровских живодерок" получили реальные тюремные сроки. Так, Алена Савченко признана виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Теперь она отправится в колонию общего режима на четыре года и три месяца.

Ее приятельница Алина Орлова приговорена к трем годам лишения свободы. Соучастник преступления и друг живодерок Виктор Смышляев также проведет в заключении три года. При этом защитники животных просили для каждого преступника пять лет тюрьмы, пишет НСН.

Как писали Dni.Ru, об издевательствах над животными в Хабаровске стало известно в 2016 году. Тогда в Сети появилась петиция с просьбой наказать двух несовершеннолетних студенток за живодерство. По словам интернет-пользователей, девушки жестоко издевались над собаками и кошками, а затем публиковали фото своих "трофеев".

