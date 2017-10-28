Живодерку из Москвы обругали за избиение котенка

В Сети набросились на москвичку Светлану Дараселию. Ее уличили в жестоком обращении с котенком.

Издевательства над животным она показала в одной из видеотрансляций. Женщина била котенка из-за того, что он громко мяукал, а после швырнула его о стену.

Пользователи Сети тут же начали оставлять мучительнице гневные сообщения. Сама же Светлана призналась, что не сожалеет о содеянном и посоветовала критикам оставить свое мнение при себе, пригрозив физической расправой. Ролик публикует Life.ru.