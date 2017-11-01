В колледже на западе Москвы студент зарезал преподавателя и умер
Труп коллеги нашла преподаватель по спецдисциплинам, которая зашла на перемене в кабинет. Мертвого студента женщина не заметила – его тело лежало в дальнем углу аудитории практически под партой. "Мы сначала подумали, что это манекен упавший и даже не обратили внимания, а потом подошли и все увидели", – рассказали очевидцы.
На телах преподавателя и студента обнаружены практически идентичные травмы. Рядом с убитым учителем лежала электропила, а на ближайшей парте – нож, пишет "МК".
В полиции рассматривают две версии трагедии. Согласно первой, студент мог убить учителя из-за конфликта, по второй – к убийству причастен еще один человек. Якобы третий участник конфликта зарезал ученика и педагога, после чего скрылся, пишет паблик Mash.
Свидетели утверждают, что не слышали криков из аудитории и оттуда никто не выходил. Личность погибшего студента устанавливается. Также правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. У убитого педагога остались двое детей.
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