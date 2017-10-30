Ведущая "Эха Москвы" о нападении: Я захлебывалась кровью

Ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр впервые рассказала подробности нападения на нее Бориса Грица. По словам журналистки, ей удалось выжить во многом благодаря отзывчивости окружающих людей.

"Сегодня 30 октября, и ровно неделю назад меня пытались убить. Мне еще предстоит как-то уложить в своей голове все случившееся, а пока я хочу сказать спасибо", – написала ведущая "Эха Москвы" на своей странице в Facebook.

Фельгенгауэр поблагодарила охранника радиостанции Александра за то, что он смог вовремя оттащить от нее "человека с ножом". Также журналистка сказала спасибо незнакомке, которая оказала ей первую помощь в тот момент, когда она истекала кровью.

"Эта женщина не ушла, не отвернулась, не сделала вид, что торопится. Она помогала мне зажимать раны на шее, потому что у меня уже не было сил, и я начинала захлебываться кровью. Я просила ее говорить со мной, не давать терять сознание", – рассказала ведущая.

Также Фельгенгауэр выразила благодарность специалистам НИИ имени Склифосовского. "Спасибо всем-всем врачам, которые меня лечили и подбадривали. Спасибо сестрам и санитаркам, которые старались развлечь и заботились. Спасибо директору института Сергею Петрикову", – заявила она.

По словам журналистки, происшествие, которое она назвала "историей о том, как девочка побеждает маньяка", научило ее бороться за жизнь. "Честно говоря, я сама от себя не ожидала, что смогу так отчаянно сражаться за свое право жить. И я не была бы такой сильной, если бы не все вы, которым я говорю спасибо. Потому что когда ты боец и когда есть люди, готовые бороться за тебя, вот тогда получается история со счастливым концом", – заключила Фельгенгауэр.

Напомним, нападение на радиоведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября. Неизвестный мужчина вошел в здание, где расположена редакция, и брызнул из газового баллончика в лицо охраннику. После этого злоумышленник побежал в кабинет журналистки и ударил ее ножом в шею.

Позже выяснилось, что нападавший Борис Гриц является гражданином другой страны. Он утверждал, что у него была телепатическая связь с Фельгенгауэр.

