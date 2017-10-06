Мужчина сжег заживо жену и пятерых детей

Трагедия разыгралась в одном из домов в японском городе Хитати. Женщина и пятеро ее детей погибли в результате пожара, устроенного главой семьи.

Трагедия произошла на рассвете на первом этаже одной из квартир в комплексе социальных домов в Хитати. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро потушили огонь. В доме спасатели обнаружили тела женщины и четверых ее детей, младшему из которых было всего три года.

Старшую дочь удалось вытащить из огня живой. 11-летняя девочка была срочно доставлена в больницу, однако от полученных травм скончалась, передает TBS.

Полиция установила, что причиной возгорания стал поджог. Пока следователи искали предполагаемого преступника, в участок явился глава семьи. Мужчина признался, что сжег жену и детей, однако не раскрыл мотив.

Аналогичная трагедия произошла в феврале прошлого года в США. В штате Вашингтон мужчина убил четверых членов своей семьи. После этого он умер. Убийца и его жена прожили вместе около пяти лет. Женщина воспитывала двух приемных детей родом из России от предыдущего брака, а также удочерила девочку из Китая.