Артист-неудачник жестоко расправлялся с детьми

В августе 1937 года в простой тбилисской семье Ионесян родился мальчик, которого нарекли Владимир. Природа не обделила его талантами, одарив хорошими вокальными способностями. Возможно, что в будущем маленький Володя вполне мог стать известным оперным певцом. Но вместо этого кривая дорожка жизни привела его в криминальный мир, где он получил известность как "Мосгаз" – один из самых кровавых маньяков в истории СССР.

Родители всячески баловали Володю Ионесяна, выполняя практически любые его желания. Мальчик хорошо пел, поэтому поступил в музыкальное училище, после которого для него были открыты двери Тбилисской консерватории. Но проучился там молодой человек лишь до второго курса, после чего ушел из учебного заведения. По некоторым сведениям, из-за некой "нервной болезни".

А альтернативой учебе всегда была служба в армии. В 1959 году Ионесян получает повестку, но пытается уклониться от службы. Попытка оказалась неудачной: молодой человек предстает перед судом, который приговаривает его к двум с половиной годам лишения свободы.

После выхода на свободу его вновь пытаются призвать в армию. Однако на сей раз для службы в войсках он оказывается негодным. Пытаясь как-то устроиться в жизни, молодой человек женится на выпускнице консерватории. В отличие от "амурных дел", с карьерными перспективами у Ионесяна было не очень: работу он так и не нашел. Стремясь заработать деньги он совершает свое первое преступление – кражу. От второго тюремного срока его спасло рождение сына. Ионесяну дали лишь пять лет условно.

Чтобы забыть прошлое и начать новую жизнь семья переезжает в Оренбург. Там Ионесян наконец-то смог найти работу, устроившись в театр музыкальной комедии. Но на провинциальной сцене ему было явно тесно. Ионесян считал себя достойным гораздо большего, полагая, что окружающие сильно недооценивают его таланты.

В очередной раз жизнь будущего маньяка резко изменилась, когда он познакомился с балериной Алевтиной Дмитриевой, приехавшей в Оренбург из Казани вместе со своим мужем. Ионесян влюбляется в молодую девушку. Той, однако, не слишком удачливый певец с парой тюремных сроков за плечами не слишком приглянулся.

Чтобы завоевать сердце Дмитриевой Ионесян решает соврать. Он предлагает ей уехать в Иваново якобы к родственнику, который поможет молодой балерине с карьерой. Кроме того, он заявил ей, что является сотрудником КГБ, а значит имеет определенные связи. Девушка соглашается, к тому же терять ей было нечего – из оренбургского театра ее к тому моменту уже уволили из-за недостаточной подготовки.

Любовники бросают свои семьи и уезжают в Иваново. Но в "городе невест" у них ничего не вышло. Работу Ионесян найти не смог, а пристроить свою пассию в театр тем более. Отчаявшись, "работник КГБ" решается на еще одно вранье: он предлагает Дмитриевой поехать в Москву, утверждая, что там его ждет наследство от дедушки.

Но и в столице у молодых людей ничего не складывалось. И тогда Ионесян решается добыть средства на существование преступным путем. Купив в ГУМе туристический топорик, он начал ходить по квартирам, представляясь сотрудником "Мосгаза". При этом он выбирал квартиры, где в одиночестве оставались дети и пенсионеры.





В конце декабря 1963 года в одном из домов на Балтийской улице в Москве было обнаружено тело 12-летнего мальчика. Он погиб от нескольких ударов топором. Из квартиры были украдены 60 рублей, одеколон, пляжные очки и свитер. Убийство ребенка было для того времени из ряда вон выходящим преступлением, поэтому на поиски злоумышленника были направлены лучшие силы столичного уголовного розыска.

В ходе опроса свидетелей выяснилось, что в период времени, когда было совершено убийство, в несколько квартир дома звонил некий мужчина. Он якобы представлялся сотрудником "Мосгаза", проводящим плановый осмотр газового оборудования.

Кроме того, со слов одного из свидетелей был составлен фоторобот злоумышленника. Следователи обратили внимание, что преступник носил ушанку, завязанную не на макушке, как было принято в Москве, а на затылке.

Но пока поиски убийцы были безуспешны. Следователи сбивались с ног, проверяли кучу информации и показаний свидетелей, когда очередная шокирующая новость пришла из Иваново. 25 декабря, спустя всего лишь пять дней после убийства на Балтийской, в "городе невест" было совершено два аналогичных преступления.

Так, на улице Калинина маньяк при помощи топора расправился с еще одним 12-летним мальчиком. Добычей злоумышленника стали пиджак, кофта, авторучки и облигации госзайма. Затем спустя несколько часов злодей объявился на Октябрьской улице, где прикончил 74-летнюю пенсионерку. В квартире жертвы он поживился карманным фонариком и 70 копейками.

Чудом в тот злополучный день удалось избежать смерти 15-летней школьнице по имени Галя. Преступник надругался над ней и нанес несколько ударов топором. С собой убийца забрал 90 рублей, свитер, кофту и пуховый платок. Выжившая девочка смогла дать описание преступника. Как и ожидали оперативники, оно полностью совпадало с московским убийцей.





Между тем расследование было взято под особой контроль Министерством охраны общественного порядка и замглавы правительства СССР. О ходе следственных мероприятий докладывалось лично главе советского государства Никите Хрущеву.

Несмотря на это, остановить маньяка не получалось. 28 декабря 1963 года в квартире на Ленинградском проспекте в Москве нашли тело 11-летнего мальчика. Сценарий преступления был тем же: некий мужчина представлялся работником "Мосгаза", спрашивал у ребенка дома ли родители, после чего заходил в квартиру и расправлялся с жертвой.

Несмотря на то, что о подобных преступлениях сообщать в СССР было не принято, по Москве и другим городам поползла легкая паника. Родители боялись оставлять детей одних дома.

Власти оказывали сильнейшее давление на оперативников, требуя скорейших результатов. Правоохранители и сами прекрасно понимали, что дальнейшее промедление будет стоить жизни еще кому-то.

И очередное преступление не заставило себя долго ждать. 8 января 1964 года в районе Марьиной Рощи в Москве была убита 46-летняя женщина. Орудие преступления все то же – топор. Из квартиры были украдены несколько мотков пряжи, 30 рублей, кошелек, настольные часы "Мир" и телевизор "Старт"-3".

Милиционеры установили, что перед преступлением некий мужчина обходил квартиры и представлялся сотрудником "Мосгаза". Описание злоумышленника не оставило сомнений: новое преступление является делом рук "старого знакомого" столичных оперативников.

Впрочем, теперь у следователей появился реальный шанс поймать убийцу. Дело в том, что выходя из квартиры с награбленным, он привлек к себе внимание завернутым в простыню телевизором. Очевидцы смогли разглядеть также грузовой автомобиль, на котором скрылся "Мосгаз".

Сыщики установили номер транспортного средства и разыскали водителя. Тот рассказал, что высадил преступника на улице Щепкина. Одна из женщин, проживавшая в этом районе, узнала в фотороботе "Мосгаза" мужчину, который проживает у ее соседки. По ее словам, на днях он действительно привез откуда-то телевизор и продал его одному из жильцов дома. Оперативники разыскали покупателя и установили, что это тот самый телевизор, который был украден маньяком у последней жертвы.

Стражи порядка устроили засаду в квартире, где жил неуловимый преступник. Вместо него объявилась Алевтина Дмитриева, которая сообщила, что подозреваемый – это ее гражданский супруг Владимир Ионесян. Кроме того, она потрясла следователей заявлением о том, что он является сотрудником Комитета госбезопасности, да еще к тому же выполняющим спецзадание особой важности.





Уголовный розыск немедленно направил запрос в КГБ. Проверка рассеяла было нахлынувшие на правоохранителей сомнения, установив, что такого сотрудника в спецслужбах не числится. Сам же "секретный агент", по словам Дмитриевой, находился в Казани, и они должны встретиться на вокзале. 12 января 1964 году Ионесян был задержан на перроне.

С судом над преступником торопили первые лица советского государства. По некоторым сведениям, Хрущев лично приезжал посмотреть на Ионесяна, и якобы сам "назначил" ему смертный приговор, потребовав "стереть убийцу детей с лица земли".

В пользу этой версии говорит рекордно короткий срок судебного разбирательства – от задержания Ионесяна до его приговора прошло всего лишь 18 дней. 30 января 1965 года Верховный суд РСФСР назначил ему высшую меру наказания – смертную казнь. Маньяк попросил о помиловании, но ему, понятное дело, было отказано. 31 января приговор был приведен в исполнение.

Дмитриева же была признана пособницей убийцы и отправилась за решетку на 15 лет. Впрочем, отсидела она только восемь, выйди в 1972 году после пересмотра приговора.

Но в смерть кровавого преступника поверили далеко не все. И еще долго родители пугали детей, предостерегая их открывать двери незнакомцам.

