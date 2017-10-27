Юная российская модель умерла при странных обстоятельствах

В Шанхае умерла 14-летняя российская модель. Жительница Перми внезапно почувствовала себя плохо во время показа мод.

Известно, что 25 октября модель была срочно доставлена с температурой под 40 градусов в одну из больниц Шанхая. Там 14-летняя девушка впала в кому, и ее подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Однако врачам так и не удалось спасти модель – спустя двое суток, 27 октября, она скончалась. По предварительной информации, девушка умерла из-за менингококковой инфекции, пишет газета "Известия".

"Спасти ребенка почти не было шансов. В 80% случаев с таким диагнозом – смертельный исход. Китайская сторона проведет вскрытие, чтобы установить точные причины смерти девочки, и только потом отдаст тело. Говорят, эта процедура может занять месяц", – цитирует URA.RU Эльвиру Зайцеву, директора агентства "Грейт Модел", c которым сотрудничала модель.

В генконсульстве России в Китае информацию опровергли, добавив, что власти страны не предоставили точные данные о причине смерти модели. В ведомстве уточнили, что ее родители пока не приехали в Шанхай, передает РИА Новости.

"Они сейчас оформляют документы. Если они к нам обратятся, поможем им оформить визу категории "особый случай". Они приедут и заберут либо ее тело, либо прах – еще не определилось", – уточнил консул Андрей Куликов.

В соцсетях был организован сбор средств, чтобы помочь родителям девушки забрать ее тело на родину. Нужная сумма собрана.

В модельном бизнесе уроженка Перми была с 12 лет. Недавно девушка выиграла один из конкурсов красоты, который проводился на ее родине, и стала топ-моделью.

Осенью 2017 года подросток уехал на три месяца в Шанхай. За день до трагедии девочка снималась для каталога ювелирных изделий.

