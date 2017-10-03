Мать три года прятала мертвого ребенка в канализации

Жительница Великобритании тайно родила мертвого сына три года назад. Однако из страха потерять работу женщина скрывала тело малыша в канализации.

29-летняя Шинейд Коннет из Великобритании на протяжении семи месяцев скрывала беременность от семьи, друзей, бойфренда и коллег. По словам женщины, она очень боялась потерять работу в отделе кадров, передает "Би-Би-Си".

На восьмом месяце у Шинейд произошли преждевременные роды дома, в ванной комнате. Увидев, что мальчик родился мертвым, женщина спрятала его тело в багажник, отвезла к дому родителей и спрятала в канализации.

Труп ребенка пролежал там три года, пока однажды его не обнаружил сантехник, пришедший убрать засор, сообщает Daily Mail. Первоначально Шинейд отрицала, что является матерью этого ребенка, однако ДНК-экспертиза доказала обратное.

После этого женщина солгала, заявив, что была изнасилована таксистом, а потому скрывала нежелательную беременность. Однако и эта версия не подтвердилась, так экспертиза показала, что отцом ребенка был партнер Шинейд.

Позже выяснилось, что женщина просто активно строила карьеру и не хотела заводить детей. На сроке 28 недель Шинейд решила сделать аборт, но ей отказали.

При этом, следствие не нашло доказательств того, что женщина сама убила сына. За жуткий поступок и обман полицейских суд приговорил Шинейд к году тюрьмы.