Женщина сделала барбекю из двухлетней дочери

В Бельгии женщина заживо сожгла свою двухлетнюю дочь. Полицейские прибыли на место трагедии слишком поздно, девочку не удалось спасти.

Стражей порядка вызвали соседи 27-летней убийцы. Они услышали отчаянные детские крики и заметили дым. Когда офицеры подоспели, они увидели, как мама готовит останки своей дочери на гриле. Преступница сказала им: "Мы обе должны были сгореть. Только так мы бы вместе попали в рай". Страшное происшествие случилось в городке Земст, неподалеку от Брюсселя.

Психиатр Ханс Хеллебьюк не исключил, что женщина страдает от умственного расстройства. "Если женщина правда произнесла это и действительно так думала, возможно, что она психически больна. Я не говорю, что это так, но это вполне вероятно", – цитирует его The Daily Mail. По словам соседей женщины, она долгое время была подавлена и находилась в состоянии депрессии из-за тяжелого развода. 27-летняя уроженка Африки жила с матерью, но в вечер трагедии та отлучилась по делам.

Сейчас полицейские и судмедэксперты пытаются понять, был ли несчастный ребенок еще жив, когда мать опустила его в гриль. Экспертизу затрудняет то, что останки девочки очень сильно обожжены. Несмотря на это, сотрудники лаборатории Халл-Вилворда уже получили результаты аутопсии, но еще не сделали их доступными для журналистов.

Напомним, в начале года похожая трагедия произошла в Кузбассе. Там женщина сожгла своего новорожденного ребенка в русской печи. Она считала, что не сможет его прокормить. Преступница до последнего скрывала от работодателей, что она беременна, опасаясь, что ее уволят. Полицию вызвал муж убийцы, когда узнал о трагедии. В семье уже росли трое детей.

"Всем говорила, что просто располнела. Работала в интернате. Муж приехал, избил и вызвал полицию", – рассказала соседка женщины журналистам.