Известная модель умерла от отравления угарным газом

Известная в Белоруссии модель Наталья Макей умерла от отравления угарным газом. По словам безутешной матери, ее дочь включила котел в своем доме и заснула.

Трагедия произошла 15 декабря, когда Наталья вернулась домой из Польши. Ей было всего 43 года. Завершив карьеру модели, Макей работала организатором конкурсов красоты. По предварительной версии, эффектная женщина умерла от отравления угарным газом.

Журналисты позвонили матери Натальи. Людмила Федоровна убита горем и все время плачет. Она рассказала о последнем дне жизни Макей.

"В четверг утром дочка приехала из Польши. Зажигала котел, но у нее не получалось. Позвонила Стасику, своему мужу, спрашивала, что с котлом. Наташа все-таки его включила, легла спать. Я ей еще в 11 часов утра звонила, а она говорит: "Мама, я сплю". Что-то произошло… Даже соседи чувствовали газ. Наташа была одна дома", – сообщила мама Натальи.

Фото опубликовано Natalia Makei Наталья Макей (@nmakei) Окт 11 2016 в 12:30 PDT

Вскоре тревогу забил муж Макей и позвонил Людмиле Федоровне. "Стасик сказал: "Что-то Наташа не отвечает ни на один телефон. Позвоните другу Косте, у него ключ от дома, надо проверить". Мы приехали к Наташе вдвоем с Костей, в четыре часа дня. Наташа лежала без чувств… – вспоминает мама погибшей. – Я ей делала искусственное дыхание, но спасти не смогла. Врачи сказали, что это отравление угарным газом".

Фото опубликовано Natalia Makei Наталья Макей (@nmakei) Сен 19 2016 в 10:18 PDT

Людмила Федоровна отметила, что ничего не предвещало беды. "Мне ничего не снилось, никаких плохих предчувствий у меня не было. Не могла подумать, что такое произойдет", – цитирует маму Натальи сайт "Комсомольская правда".