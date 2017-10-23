На "Эхе Москвы" замглавреда ранили ножом в шею
В результате происшествия журналистка получила ранение в шею. О других пострадавших не сообщается.
По предварительным данным, злоумышленник был задержан при попытке скрыться с места преступления. Его допрашивают полицейские. По данным Telegram-канала Mash, нападавших было двое.
Пострадавшая доставлена в больницу, сообщает "Эхо Москвы". Ее жизни ничто не угрожает.
Информацию об инциденте прокомментировал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. "Татьяна госпитализирована. Ей поставлен катетер", – написал он на своей странице в социальной сети Twitter.
Ведущую Татьяну Фельгенгауэр ворвавшийся на Эхо мужчина. Ударил ножом в шею. Мужчина задержан.Татьяна госпитализирована.Ей поставлен катетер— Алексей Венедиктов (@aavst) 23 октября 2017 г.
Предположительно, причиной нападения стал личный конфликт, передает РИА Новости. Полиция ведет расследование случившегося.
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