Причиной нападения на ведущую "Эха Москвы" назвали сексуальное желание

Выяснились новые обстоятельства нападения на заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. По предварительным данным, набросившийся на ведущую мужчина оказался не вполне вменяем.

На допросе задержанный злоумышленник заявил, что у него была с журналисткой телепатическая связь. По словам нападавшего, радиоведущая сексуально домогалась его, и он был вынужден защищаться от ее настойчивых ухаживаний, сообщает Telegram-канал Mash.

"Я никогда не был с ней знаком в реальности, но видел и чувствовал ее. Она была слишком навязчивая, она была у меня в голове", – заявил он следователям. Личный мотив нападения подтвердил и другой источник, знакомый с ситуацией. Согласно этим данным, злоумышленник был знаком с Фельгенгуаэр, передает "Интерфакс". Известно также, что преступление не было связано с журналистской деятельностью ведущей. В качестве основной версии пока выдвигается хулиганство, сообщает Russia Today.

По данным Главного управления МВД, нападавший – гражданин другой страны. Его зовут Борис Герц, передает Life.ru. Также выяснилось, что злоумышленник был вооружен не ножом, как сообщалось ранее, а другим острым предметом. В Генпрокуратуре также прокомментировали случившееся, назвав нападение "вопиющим". "Мы держим ситуацию на контроле", – заявил официальный представитель ведомства.

По словам охранников комплекса, где расположена редакция "Эха Москвы", злоумышленник брызнул из баллончика одному из них в лицо, после чего побежал наверх. "Мы сразу дали команду перекрыть все посты, закрыть входы и выходы", – рассказал представитель охраны.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов также рассказал, что злоумышленник ворвался в редакцию, подскочил к Фельгенгуаэр и ударил ее в горло острым предметом. При этом нападавший действовал молча, не выкрикивая никаких лозунгов. "Моя охрана его скрутила, ей вставили катетер в горло, дышит она сама", – цитирует Венедиктова телеканал "Звезда".

Ранее сообщалось, что злоумышленник проник в офис радиостанции "Эхо Москвы" на Новом Арбате. Он обезвредил охранника газовым баллончиком, а затем набросился с ножом на заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр. Журналистка госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ранением шеи. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.