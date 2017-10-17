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Происшествия

Мать-садистка зажарила сыновей в духовке

Фото: GLOBAL LOOK press
В городе Атланта (штат Джорджия, США) 24-летнюю многодетную мать обвинили в убийстве двух малолетних сыновей. У женщины – расстройство психики.
прочитано 1838 раз

Мать-садистка поместила мальчиков, которым был год и два года, в духовку и буквально зажарила. По словам правоохранителей, американка позвонила отцу своих детей и показала в видеочате их тела.

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Мужчина немедленно обратился в полицию. Отмечается, что остальные наследники пары – трехлетний сын и шестилетняя дочь – не пострадали. Известно, что у матери семейства – расстройство психики, но к медикам по этому поводу она не обращалась.

Заболевание обострилось после смерти ее отца и рождения детей, сообщает The Atlanta Journal-Constitution. Кроме того, не найдя няню для малышей, женщина уволилась с работы. По словам близкой подруги американки, отец семейства не помогал ни жене, ни детям: заботы о быте и отпрысках легли на плечи матери.

Сама женщина утверждает, что оставляла сыновей со знакомыми и нашла двоих из них мертвыми, когда вернулась домой. Полиция не поверила в эту версию.

Напомним, что в сентябре этого года страшное преступление было совершено в городке Земст, неподалеку от Брюсселя. Там женщина заживо сожгла свою двухлетнюю дочь. Полицейские прибыли на место трагедии слишком поздно – девочку не удалось спасти. Стражей порядка вызвали соседи 27-летней убийцы, которая страдала от психического расстройства.

Автор: Людмила Фоканова17 октября 2017, 11:41

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