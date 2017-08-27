Кровавый маньяк расправлялся с детьми под носом у Ельцина

В 1996 году Россия вступила в Совет Европы и инициировала процесс отказа от смертной казни. Тогдашний президент страны Борис Ельцин потребовал пересмотреть списки приговоренных к высшей мере наказания. Кому-то смертную казнь заменили пожизненным заключением, однако были и те, чью жизнь сохранить отказались. Среди них Сергей Головкин по кличке Фишер – один из самых свирепых маньяков позднего СССР, с неимоверной жесткостью расправлявшийся с ни в чем неповинными детьми.

Будущий серийный убийца родился в Москве в 1959 году в не самой благополучной семье. Забитая тихоня-мать и буйный отец-алкоголик – таких ячеек общества было достаточно в позднем СССР. Маленький Сережа не отличался крепким здоровьем, рос стеснительным, замкнутым и нелюдимым.

Впрочем, плохо развитые коммуникативные навыки не помешали ему достичь определенных успехов в учебе: школу он закончил с серебряной медалью Примечательно, что среди его одноклассников был будущий фронтмен рок-группы "Крематорий" Армен Григорян. Музыкант не мог сказать ничего плохого о Головкине, утверждая, что тот был интеллигентным парнем. В то же время он отмечал, что его одноклассник подчеркнуто сторонился молодежных тусовок и общения с противоположным полом.

Но даже несмотря на особенности характера Головкина, никто не мог даже предположить, что это – будущий жестокий убийца. Впрочем, работавшие с мальчиком психологи утверждали, что у него присутствует скрытая тяга к лидерству, которую он не может воплотить в реальной жизни. В дальнейшем желание стать первым хоть в чем-то станет одним из мотивом, толкнувшим будущего маньяка на преступную тропу.

После окончания школы Головкин поступает в Тимирязевскую сельхозакадемию. В это же время по случайному стечению обстоятельств он нарывается на банду подростков-хулиганов. Малолетние молодчики жестоко избили Головкина. Это событие стало катализатором – униженный молодой человек начал фантазировать о том, как будет мстить своим обидчикам.

В голове будущего маньяка закрепился и желаемый образ жертвы – подросток 12-15 лет, склонный к авантюрам и приключениям, однако в то же время достаточно слабый для того, чтобы оказать достойное сопротивление.

Свое первое нападение он совершает летом 1984 года. Но подростку удалось выжить, и спустя девять лет он станет одним из свидетелей по делу Головкина. Неудачная попытка выбила у злоумышленника почву из под ног, на некоторое время он залег на дно. Преступник устраивается работать на Московский завод зоотехников. При этом к повзрослевшему Головкину стали проявлять внимание женщины. Однако они его не интересовали.

В следующий раз на охоту он вышел в апреле 1986 года. Доехав до одной из пригородных станций Савеловского направления железной дороги, он вошел в лесной массив. Там злоумышленник встретил 15-летнего подростка. Угрожая ему ножом, Головкин отвел его дальше в лес, где задушил, а затем надругался над трупом.

Совершенное преступление привело маньяка в эйфорию. Он вновь хотел пережить эти чувства. Спустя несколько месяцев в Одинцовском районе Подмосковья он нападает на 12-летнего мальчика. Сценарий преступления повторяется. А через несколько дней в этом же районе будут найден еще один труп подростка с ножевыми ранениями.

Убийства молодых людей вызвали панику в Одинцовском районе. Один из местных мальчишек, побывавший на допросе у правоохранителей, заявил, что как-то наткнулся на преступника, который представился ему Фишером. С тех пор байки о нем распространились на всю Москву и область. Мальчишки травили друг другу страшные истории, однако чаще смеялись, чем пугались: страшный маньяк казался чем-то далеким и нереальным. Не смешно было лишь самим жертвам кровавого убийцы и их родным и близким.

Активность милиции заставила Головкина затаиться на некоторое время. В 1988 году он купил автомобиль "Жигули" и получил место под гараж. Там он оборудовал подвал, который станет для него новым место преступлений. Примечательно, что гараж находился всего лишь в 500 метрах от дачи первого президента России Бориса Ельцина.

С появлением автомобиля и гаража маньяк изменил тактику. Теперь он подбирал своих жертв на дороге, вез их к себе в гараж под разными предлогами, а затем совершал преступление. В 1989 году он привез к себе 15-летнего подростка, которого жестокого убил, а затем надругался над трупом. Следующее преступление он совершил в августе 1991 года, когда по стране громыхали страсти по ГКЧП.

Преступник зверел все больше. Теперь он привозил к себе в гараж по несколько подростков. В сентябре 1992 года он смог заманить к себе в подвал трех человек. Накануне он намекнул им на возможность совершить ограбление ларька. Вместо этого преступник привез подростков к себе, где пытал каждого из них по отдельности. Когда нелюдь закончил, то просто взял и пошел на работу как ни в чем не бывало.

Исчезновение трех ребят шокировало местных жителей. Но правоохранительные органы не сидели на месте, постепенно сжимая кольцо вокруг Фишера. К розыску маньяка были привлечены лучшие следователи и оперативники.

Трупы трех последних жертв нашли в октябре 1992 года. Оперативники допросили одноклассников убитых, и один из них рассказал следователем, что месяцем ранее их четверых подвозил некий мужчина, который работает на расположенном неподалеку конезаводе. Он и предлагал подросткам "взять киоск". Однако в назначенный день и час четвертый мальчишка не пришел, что и спасло ему жизнь.

С этого момента за Головкиным установили круглосуточное наблюдение. В октябре 1992 года его задержали. На допросе маньяк упорно все отрицал, и следователи уже были готовы его отпустить. Однако дежурный офицер в нарушение приказа оставил преступника в одиночной камере. На утро Головкин сам попросил отвести его к следователю, которому признался в совершении последнего тройного убийства.

В конце октября в гараже маньяка прошел обыск. Опытные оперативники, которые многое повидали за время службы, были шокированы тем, что они увидели в подвале маньяка: повсюду лежали изощренные орудия пытки, везде были пятна крови.

Следствие по делу Фишера продолжалось до 1994 года. Следователям удалось доказать причастность маньяка к 11 убийствам, совершенным с 1986 по 1992 годы. Впрочем, некоторые оперативники утверждали, что Головкин причастен к более 40 случаям исчезновения подростков, которые в то время фиксировались в Москве и Подмосковье. Но улик по остальным эпизодам найдено не было.

Экспертиза признала Головкина вменяемым, однако обнаружила у него признаки шизоидной психопатии. Закрытое судебное слушание началось в конце августа 1994 года. 19 октября он был приговорен к смертной казни.

Как остальные "смертники", преступник подал прошение о помиловании. Маньяк заявлял, что заинтересовался религией и хочет работать в христианской миссии. Тем не менее, его рассказы никого не впечатлили, в помиловании ему было отказано.

2 августа 1996 года приговор в отношении жестокого убийцы был приведен в исполнение в Бутырской тюрьме. По некоторым данным, Головкин стал последним, к кому в качестве высшей меры наказания была применена смертная казнь.