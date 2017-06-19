На Камчатке мать заморозила живого младенца в холодильнике

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летний жительницы города Елизово. Многодетную мать подозревают в жестоком убийстве своего новорожденного ребенка.

По версии следствия, в марте этого года женщина родила у себя дома. Опасаясь, что муж с ней разведется, поскольку младенец стал пятым и нежеланным ребенком в семье, жительница Елизово приняла страшное решение.

Сразу же после родов многодетная мать обрезала пуповину ножом, завернула новорожденную девочку в одеяло и полиэтиленовый пакет, после чего положила ребенка в морозильную камеру холодильника, сообщает ИА "Кам 24". Смерть младенца наступила от недостатка кислорода в замкнутом пространстве. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился живым и жизнеспособным. Сама женщина заявляла правоохранителям, что у нее случился выкидыш, и ребенок появился на свет мертворожденным.

В свою очередь родственники многодетной матери сказали, что ни о беременности, ни о родах ничего не знали. По словам представителя краевого управления Следственного комитета России, против нее возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Напомним, не мене жестокий случай произошел в 2016 году в Хабаровском крае. Там 33-летняя Полина Осипенко заживо сожгла своего новорожденного ребенка в печи, а затем выбросила труп в туалет. Однако свидетелями этого стали местные жители, которые и сообщили в полицию.