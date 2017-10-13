Кто убивает людей в Битцевском парке

С начала октября этого года в печально известном Битцевском парке были убиты три человека. По Москве начали распространяться слухи о появлении очередного серийного маньяка.

Столичная полиция пока неохотно комментирует убийства. Так, по данным управления Следственного комитета по Москве 4 октября у продуктового магазина на улице Миклухо-Маклая было обнаружено расчлененное тело мужчины, а непосредственно в Битцевском парке был найден труп 37-летней женщины.

По неофициальным данным, всего с начала октября в этом районе было найдено четыре тела. Одна смерть не носит криминальный характер – 68-летняя женщина скончалась от сердечного приступа. Еще одна дама была найдена в парке убитой.

"Про одну из погибших можно сказать следующее: в ее крови в момент смерти был алкоголь, в сумке – газовый баллончик. Убийца нанес ей более 30 ножевых ранений", – цитирует собеседника "Газета.ru". Также известно, что одна из убитых женщин занималась восточными единоборствами.

Более подробно информация о жертвах пока не раскрывается, но следователи предполагают, что эти люди вели асоциальный образ жизни и не имели постоянного места жительства. По неофициальным данным, два трупа были обезображены после смерти. Так, тело мужчины было расчленено и упаковано в полиэтиленовые пакеты. Одной из убитых женщин отрубили голову.

Тем не менее в правоохранительных органах считают, что выводы о появлении серийного маньяка делать рано. Полиция пока не установила, связаны ли как-то все три преступления. "Даже фотороботы тех, кто, предположительно, стоит за недавними убийствами, составлены на разных людей. Поэтому лучше не поддаваться на эту истерию, которая, не исключено, раздувается нарочно", – отметили в руководстве МВД России.

Отметим, что за Битцевским парком давно закрепилась дурная слава. Именно здесь в 2000-х годах орудовал маньяк Александр Пичушкин. По данным правоохранителей, он совершил не менее 49 убийств, а сам злоумышленник говорил о 60 жертвах. Помимо серийных преступлений, в злосчастном парке также часто совершаются грабежи, избиения и убийства.