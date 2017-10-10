Новый "битцевский маньяк" поставил на уши Москву

Жители столицы опять боятся ходить по Битцевскому парку. Они уверены, что там орудует "новый Пичушкин".

Такая информация появилась в социальных сетях после двойного убийства, произошедшего в лесу. 4 октября в самом парке и прилегающей к нему улице Миклухо-Маклая обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями и останки мужчины. По информации пользователей социальной сети "ВКонтакте", голова убитого была отделена от тела.

По словам Владислава Уткина, администратора одного из сообществ, посвященных району Тропарево-Никулино, убийца явно психически нездоров. "Например, женщине он нанес 20 ножевых ранений, одному из мужчин отрезал ноги. Труп расчленил, грубо говоря", – рассказывает Уткин.

Он же утверждает, что по всему району расклеены ориентировки на предполагаемого убийцу. В них – приметы подозреваемого: это мужчина азиатской внешности, на вид – 35-40 лет, рост – примерно 175-180 сантиметров, среднее телосложение. По словам Уткина, недавно подходящего под описание человека видели в районе Тропарево.

Полиция решительно отрицает возможность появления в Битцевском лесопарке нового маньяка. По предварительным данным следователей, мужчина и женщина, чьи тела обнаружили на территории парка, были убиты во время пьяной драки. В их крови найдено большое количество алкоголя.

Отметим, все варианты листовок, которые распространяются по социальным сетям, сильно различаются. Фоторобот "маньяка" каждый раз разный, однако на каждом стоит печать и подпись специалиста экспертно-криминалистического центра УВД Юго-Западного административного округа города Москвы Качалковой А.В.

Один из первых пользователей, распространивших информацию о предполагаемом маньяке, – Андрей Одинцов, депутат Пушкинского муниципального района Московской области. Он утверждает, что человек, чей фоторобот изображен на ориентировке, зарезал его подругу.