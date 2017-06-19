Битцевский маньяк Пичушкин заговорил впервые за 11 лет

Серийный убийца Александр Пичушкин, отбывающий пожизненный срок в колонии "Полярная сова" на Ямале, впервые за 11 лет заговорил с журналистами. С тюремной жизнью маньяк так и не смирился.

Душегуб жалуется на жесткий распорядок дня в исправительном учреждении, угрожает сокамерникам и считает себя олицетворением добра. Признается в любви к животным и в ненависти к людям.

О родных Пичушкин говорить наотрез отказался. А вот о себе рассказывать очень любит. "Из плюсов — я очень пунктуальный. А минусы? Какие минусы? Ну, наверное, слишком добрый. Это в вашей системе ценностей я злой, а на самом деле злые — вы", – цитирует преступника газета "Известия".

Любимая тема маньяка – смерть и способы убийства своих жертв. Из-за решетки он с упоением делится подробностями страшных деяний. "Я старался убивать только знакомых. Я спрашивал у жертвы, какие у него планы на жизнь. Он охотно рассказывал, а я понимал, что этого ничего не будет… Мне надо было держать конспирацию, поэтому я предпочитал внезапность", – говорит Пичушкин.

Убийца до сих пор помнит свою первую жертву. Это был его несостоявшийся подельник. "Она — как первая любовь, 25 лет прошло, а все помню, как будто неделю назад случилось", – делится преступник. "Смерть сильнее любви, хотя любовь считается самым сильным чувством", – считает преступник.

По его словам, он предпочитал расправляться с мужчинами. По теории серийного убийцы, лишать жизни можно было приятного собеседника, а женщины в эту категорию не входят. "Женщина — она как аксессуар, она друг человека. Ее убивать неинтересно. Они были у меня как связки, как междометия", – цинично уточняет заключенный.

Ему льстило, когда он слышал от коллег по работе, как они обсуждают его преступления, не зная, что это его рук дело. "Я ликовал внутри. И вообще меня взяли не потому, что так хорошо работали оперативники, а за мою ошибку", – вспоминает Пичушкин. Его последняя жертва оставила родным записку с подробным указанием, куда и с кем пошла.

На вопрос о том, зачем маньяк совершал преступления, отвечает, что "это приносило колоссальное удовольствие". "Мне надо было узнать человека лучше, нужно было слышать его голос, с ним общаться, знать его планы, мечты. Ведь мне важно было не просто умертвить плоть, это самое простое, важно было именно убить человека", – говорит Пичушкин. Однако для себя смертной казни он не желает.

Преступник содержится один в двухместной камере один. Делить с ним закрытую территорию камеры отказываются даже насильники детей. "Он считает себя хорошим психологом. И когда мы проводим плановую диагностику, обращаемся к нему, он отказывается работать. Наш Пичушкин любит выступать на публику. У него психические отклонения. Склонность убивать с садистским уклоном", – делится начальник психологической лаборатории ИК-18 Алевтина Лучникова.

В свою очередь начальник отряда Пичушкина Роман Малиновский рассказывает, что маньяк неоднократно попадал в карцер из-за оскорблений в адрес сотрудников колонии. Содержание убийцы обходится государству ежемесячно в 3384 рубля. Он получает трехразовое питание и пять комплектов одежды в зависимости от сезона.

Напомним, серийный маньяк Александр Пичушкин был признан виновным в убийстве 48 человек и трех покушениях на убийство. Сам утверждает, что на его счету более 60 трупов. Маньяк приговорен к пожизненному заключению, отбывает срок в колонии особого режима "Полярная сова".