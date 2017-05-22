В Турции убийца пилота Су-24 приговорен к пяти годам тюрьмы

В Турции суд признал убийцу российского пилота Олега Пешкова виновным в незаконном владении оружием. Алпарслан Челик приговорен к пяти годам лишения свободы, передает Haberturk.

Российский бомбардировщик Су-24 был сбит в ноябре 2015 года турецким истребителем F-16 в небе над Сирией. Самолет упал в четырех километрах от границы с Турцией. Экипаж успел катапультироваться, однако попал под обстрел с земли.

