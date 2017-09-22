Ракетный удар из Черного моря по террористам сняли на видео

Подводная лодка "Великий Новгород" из акватории Черного моря нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по позициям боевиков запрещенной в России террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" на территории Сирии, передает Eg.Ru. Ракеты поразили опорные пункты боевиков, бронетехнику, склады боеприпасов и самих террористов в районе города Идлиб. Запись стрельбы обнародовало Министерство обороны России.
В разрыве пары репортеры нашли много странностей
Об актрисе рассказала ее подруга
Об этом рассказал его детсадовский воспитатель
Артист уверен, что каждый сам расплачивается за свои поступки