Ракетный удар из Черного моря по террористам сняли на видео

Подводная лодка "Великий Новгород" из акватории Черного моря нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по позициям боевиков запрещенной в России террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" на территории Сирии, передает Eg.Ru. Ракеты поразили опорные пункты боевиков, бронетехнику, склады боеприпасов и самих террористов в районе города Идлиб. Запись стрельбы обнародовало Министерство обороны России.