Милонов предложил пожизненно наказывать врачей-насильников

Депутат Госдумы Виталий Милонов после случая надругательства над беспомощной пациенткой в подольской больнице призвал изменить действующее законодательство. Парламентарий считает, что его необходимо дополнить в части общения врачей и пациентов.

Милонов считает, что врачей-насильников нужно жестко наказывать. Причем, пожизненно, с запретом на профессиональную деятельность.

"У нас и сейчас законы достаточно жесткие, но их нужно дополнить пожизненным запретом таким людям заниматься деятельностью, которая связана со взаимодействием с людьми в беспомощном состоянии", – цитирует депутата RT. Это врачебная, воспитательная и санитарная деятельность.

Также Милонов добавил, что готов изучить возможность подготовить соответствующий законопроект. Подобный документ должен будет защищать недееспособных пациентов от насильственных действий медработников.

По версии следователей, медик изнасиловал пациентку, у которой было 40% ожогов тела. В преступлении заподозрили врача-анестезиолога Зиёдулло Н., передает РЕН ТВ. Врача за надругательствами над беспомощной пациенткой застал его коллега.

Оказалось, что анестезиолог подошел к ней и начал трогать ее за интимные места. За этим занятием его застал другой врач и написал о случившемся докладную на имя главврача медучреждения. Тот в свою очередь долго не знал, что делать, но в конечном итоге больница обратилась в Следственный комитет.

Ранее на Зиёдулло неоднократно поступали жалобы, поскольку медика заставали на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что во время изнасилования беспомощной 43-летней пациентки в ночь с 4 на 5 января он также был пьян. Медработник уже задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".



Как писали Dni.ru,с сотрудников больницы, работавших в смену, когда случилось происшествие, взяли объяснительные. Врачу грозит увольнение. "Думаю, что пока только один человек будет уволен, непосредственно он, а там жизнь рассудит", – заявил замглавврача больницы Андрей Потураев.