Порнозвезду изнасиловали во время съемок

Свои обвинения актриса выдвинула против режиссера картины, которая производилась для канадской компании Brazzers. По словам Никки, грубые действия не были указаны в сценарии и она была просто шокирована тем, какому унижению ее подвергли, передает Independent.

Девушка утверждает, что требовала прекратить съемки, однако ее просьба была проигнорирована и насилие на камеру продолжалось. Режиссер же отрицает все обвинения в свой адрес.

В компании Brazzers также прокомментировали инцидент. Руководство фирмы заявило, что оставляет выбор сцен на усмотрение режиссера и не может отвечать за контент. Однако представители Brazzers подчеркнули, что против любых форм изнасилования и издевательств на съемочной площадке. "Ни в коем случае. Ни перед камерой, ни за ней", – заявили они.

В компании планируют разобраться с жалобой Никки. Кроме того, сцену изнасилования с участием актрисы пообещали вырезать из картины в том случае, если выяснится, что она действительно была снята незаконно.

Стоит отметить, что Никки оказали мощную поддержку в соцсети Twitter ее коллеги по цеху. Судя по комментариям, изнасилования во время съемок порно встречаются отнюдь не редко, а жалобы актрис "клубнички" часто остаются незамеченными.

"Мне так жаль, что это случилось с тобой. Такая же фигня была и со мной. Всем наплевать на твое нет", – посетовала одна из девушек.

On set bullying, rape, & violence should never happen. #NoMeansNo on camera, off camera. Just NO!