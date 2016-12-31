Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева

Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева. Друзья спортсмена рассказали, что он находился дома и вышел встретить некую знакомую.

Именно в этот момент и было совершено нападение на скандально известного спортсмена, передает источник журналистов РЕН ТВ. В свою очередь, соседи Расула Мирзаева утверждают, что слышали какой-то странный шум посреди ночи. По словам одной из соседок, шум был похож на топот ног, а также на драку. По ее словам шум продолжался недолго.

Также появилось первое видео с места нападения на российского спортсмена. Камера видеонаблюдения запечатлела предполагаемых преступников. На записи видно, как злоумышленники зашли в подъезд, где проживает чемпион мира по боевому самбо, а через несколько минут выбежали оттуда. Данное видео может помочь стражам порядка установить личности стрелявших.

Как писали Dni.ru, инцидент произошел в Москве на улице Восточной. Преступники произвели несколько выстрелов в лицо и избили Мирзаева битой. Боец был доставлен в одну из столичных больниц, где его прооперировали. По факту нападения на чемпиона мира проводится проверка.

Скандальную известность Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночного клуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Последний при падении ударился об асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже молодой человек впал в кому и через несколько дней скончался. На Мирзаева завели уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как он отбыл наказание в следственном изоляторе.

В связи с расследованием Мирзаев был дисквалифицирован Федерацией самбо России и отстранен от чемпионата мира по боевому самбо, который состоялся в Вильнюсе. В настоящее время Расул Мирзаев продолжает выступать в смешанных единоборствах. За время карьеры получил титул чемпиона России по MMA в весе до 60 килограммов. Он является обладателем Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо и чемпион мира в весовой категории до 65 килограммов по версии Fight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой – 4".