В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц. На месте происшествия работает полиция.

В Москве на улице Восточной расстреляли скандального бойца Расула Мирзаева. По предварительной информации, злоумышленники подстерегли спортсмена около жилого дома, где напали на него с пневматическим пистолетом. Преступники произвели несколько выстрелов в лицо и избили Мирзаева битой.

Скандальную известность Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночного клуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Последний при падении ударился об асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже молодой человек впал в кому и через несколько дней скончался.

На Мирзаева завели уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как он отбыл наказание в следственном изоляторе.

В связи с расследованием Мирзаев был дисквалифицирован Федерацией самбо России и отстранен от чемпионата мира по боевому самбо, который состоялся в Вильнюсе. В настоящее время Расул Мирзаев продолжает выступать в смешанных единоборствах. За время карьеры получил титул чемпиона России по MMA в весе до 60 килограммов. Он является обладателем Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо и чемпион мира в весовой категории до 65 килограммов по версии Fight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой – 4".

