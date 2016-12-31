Расул Рабаданович Мирзаев спортсмен

Расул Мирзаев родился 30 марта 1986 года в Кизляре. В детстве занимался любительским боксом. Профессиональный путь начинал в самбо.

Дебютировал в ММА. Чемпион России по MMA в весе до 60 килограммов, чемпион мира по боевому самбо, чемпион мира в весе до 65 килограммов по версии Fight Nights. Первое поражение потерпел в ноябре 2016 года на турнире Fights Nights Global, уступив Левану Макашвили.

Мирзаеву были предъявлены обвинения в рамках дела об убийстве по неосторожности. В августе 2011 года возле ночного клуба в Москве он ударил 19-летнего Ивана Агафонова. Юноша впал в кому, а позже скончался в больнице.

Спортсмена задержали, но вскоре выпустили из изолятора. После волны протестов в Сети следствие снова поместило Мирзаева под стражу, а через год после трагедии его приговорили к двум годам тюрьмы. Однако боец был освобожден в зале суда: день в СИЗО приравнивается к двум дням заключения.