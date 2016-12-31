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Расул Рабаданович Мирзаев

спортсмен
Расул Рабаданович Мирзаев
  • Дата рождения: 30 марта 1986
  • Место рождения: Кизляр, Дагестанская АССР, СССР
  • Знак зодиака: Овен

Расул Мирзаев родился 30 марта 1986 года в Кизляре. В детстве занимался любительским боксом. Профессиональный путь начинал в самбо.

Дебютировал в ММА. Чемпион России по MMA в весе до 60 килограммов, чемпион мира по боевому самбо, чемпион мира в весе до 65 килограммов по версии Fight Nights. Первое поражение потерпел в ноябре 2016 года на турнире Fights Nights Global, уступив Левану Макашвили.

Мирзаеву были предъявлены обвинения в рамках дела об убийстве по неосторожности. В августе 2011 года возле ночного клуба в Москве он ударил 19-летнего Ивана Агафонова. Юноша впал в кому, а позже скончался в больнице.

Спортсмена задержали, но вскоре выпустили из изолятора. После волны протестов в Сети следствие снова поместило Мирзаева под стражу, а через год после трагедии его приговорили к двум годам тюрьмы. Однако боец был освобожден в зале суда: день в СИЗО приравнивается к двум дням заключения.

Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован

Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован
Известный российский боец смешанных единоборств (ММА), 31-летний Расул Мирзаев серьезно повредил плечо, упав с велосипеда. Спортсмен с травмой попал в больницу. Как выяснилось, во время велопрогулки спортсмена "подрезал" проезжавший мимо автомобиль.

Избитый Мирзаев: Меня спас мышечный корсет

Избитый Мирзаев: Меня спас мышечный корсет
Российский боец ММА Расул Мирзаев, которого жестоко избили в ночь на 31 декабря, раскрыл подробности страшного нападения. Спортсмен заявил, что готов сам начать разыскивать преступников, если с этой задачей не справятся правоохранители. В день нападения Расул Мирзаев находился в своей квартире вместе с друзьями.

Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка

Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
Следователи установили всех причастных к нападению на российского бойца Расула Мирзаева. Выяснилось, что избиение заказала обиженная им девушка. Дверь в квартиру злоумышленникам открыла подруга Расула Мирзаева.

В Мирзаева выстрелили 14 раз

В Мирзаева выстрелили 14 раз
Российский боец ММА Расул Мирзаев, на которого в ночь на 31 декабря было совершено нападение, идет на поправку. Спортсмен рассказал о своем самочувствии и раскрыл неизвестные ранее факты жуткой ночи. По словам Мирзаева, преступники выстрелили в него 14 раз.

Избитый Мирзаев: Осталось совсем чуть-чуть

Избитый Мирзаев: Осталось совсем чуть-чуть
Боец смешанных боевых искусств (ММА) Расул Мирзаев, которого в ночь на 31 декабря избили и ранили из травматического пистолета в Москве, опубликовал новое фото из больницы. Спортсмен поблагодарил всех, кто поддерживает его. Судя по всему, Мирзаев переосмыслил случившееся и стал философски относиться к жизни.

Муж Бородиной грустит у ног избитого Мирзаева

Муж Бородиной грустит у ног избитого Мирзаева
В палате Расула Мирзаева появился очередной звездный гость. На вахте футболиста Дмитрия Тарасова сменил супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Расул Мирзаев опубликовал фотографию, на которой запечатлен он сам в окружении друзей, пришедших его проведать.

Расстрелянный Мирзаев сделал видеопризнание

Расстрелянный Мирзаев сделал видеопризнание
Боец смешанных боевых искусств (ММА) Расул Мирзаев, которого в ночь на 31 декабря избили и ранили из травматического пистолета в Москве, выложил в Сеть видео, где рассказал, что не сможет бороться из-за травм. Мирзаев сообщил, что его нельзя будет увидеть на соревнованиях в течение полугода. Боец ММА Расул Мирзаев выложил на своей странице в Instagram видео с рассказом о том, как пострадал во время нападения.

Тарасов не отходит от избитого Мирзаева

Тарасов не отходит от избитого Мирзаева
Бойца ММА Расула Мирзаева, который находится в больнице после страшного нападения, как могут поддерживают родные и близкие. Среди тех, кто старается приободрить спортсмена, оказался и скандально известный футболист Дмитрий Тарасов. Необычная фотография появилась в Instagram-аккаунте бывшего мужа Ольги Бузовой.

Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева

Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева
Злоумышленники попали в квартиру Расула Мирзаева благодаря девушке. Услышав о незваных гостях, спортсмен вышел к ним. Неожиданный поворот получила история с расстрелом скандально известного спортсмена Расула Мирзаева.

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева. Друзья спортсмена рассказали, что он находился дома и вышел встретить некую знакомую. Именно в этот момент и было совершено нападение на скандально известного спортсмена, передает источник журналистов РЕН ТВ.

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