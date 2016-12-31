Врачи спасают расстрелянного Мирзаева

Российскому бойцу Расулу Мирзаеву проведена операция в одной из клиник в Москве после того, как на него напали. Трое неизвестных избили спортсмена в ночь на 31 декабря на улице Восточная и ранили его из травматического пистолета.

"Проведена операция, сейчас он спит", – сообщил генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев.

По предварительной информации, злоумышленники подстерегли скандально известного спортсмена около жилого дома, где напали на него с пневматическим пистолетом. Преступники произвели несколько выстрелов в лицо и избили Мирзаева битой.

Скандальную известность Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночного клуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Последний при падении ударился об асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже молодой человек впал в кому и через несколько дней скончался.



На Мирзаева завели уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как он отбыл наказание в следственном изоляторе.

В связи с расследованием Мирзаев был дисквалифицирован Федерацией самбо России и отстранен от чемпионата мира по боевому самбо, который состоялся в Вильнюсе. В настоящее время Расул Мирзаев продолжает выступать в смешанных единоборствах. За время карьеры получил титул чемпиона России по MMA в весе до 60 килограммов. Он является обладателем Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо и чемпион мира в весовой категории до 65 килограммов по версии Fight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой – 4".

