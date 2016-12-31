Норвежец во время фотографирования махнул рукой и покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу
Международная федерация хоккея на льду посчитала. что трагедия не имеет отношения к спорту
Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
"Проведена операция, сейчас он спит", – сообщил генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев.
По предварительной информации, злоумышленники подстерегли скандально известного спортсмена около жилого дома, где напали на него с пневматическим пистолетом. Преступники произвели несколько выстрелов в лицо и избили Мирзаева битой.
Скандальную
известность Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночного
клуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Последний при
падении ударился об
асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже молодой
человек
впал в кому и через несколько дней скончался.
На Мирзаева завели уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как он отбыл наказание в следственном изоляторе.
В связи с расследованием Мирзаев был дисквалифицирован Федерацией
самбо России и отстранен от чемпионата
мира по боевому самбо, который состоялся в
Вильнюсе. В настоящее время Расул Мирзаев продолжает выступать в
смешанных единоборствах. За время карьеры получил титул чемпиона России
по MMA в
весе до 60 килограммов. Он является обладателем Кубка мира по
панкратиону, чемпион мира по
боевому самбо и чемпион мира в весовой категории до 65 килограммов по
версии
Fight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой – 4".
Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц
Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева
Пресс-секретарь президента России стал участником шоу-программы "Международная пилорама"
Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз