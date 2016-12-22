Картину произошедшего помогли восстановить очевидцы
Выяснились новые подробности трагедии на станции московского метро "Алтуфьево"
Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира
Известно, что мужчина еще был жив, когда его обнаружили лежащим на рельсах. Сотрудники метрополитена достали его и передали медикам. Однако позже от полученных травм пассажир скончался, передает РИА Новости со ссылкой на источник в подземке.
Из-за трагического происшествия движение поездов от станции "Алтуфьево" до станции "Отрадное" было полностью остановлено, сообщается на официальной странице метрополитена в Twitter. Сбой в движении поездов привел к огромному скоплению людей на платформах станций серой ветки и давке.
Стоит отметить, что москвичи порядком устали из-за проблем с метро в часы пик. Судя по комментариям пользователей, очередная смерть пассажира вызвала не сочувствие, а только циничное раздражение.
6:30. Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) 22 декабря 2016 г.
"Заставляет делать что? Стоять у края платформы в ожидании поезда? Или прыгать под поезд? Не думают ни о себе, ни о других, идиоты", "Задолбали падать нехрен у края платформы шастать, первыми им надо в вагон забежать уроды", – пишут разгневанные москвичи (стиль и орфография авторов сохранены. – Прим. ред.).
Напомним, это уже второй трагический случай с пассажиром московского метро за последние два дня. Утром 21 декабря мужчина упал на рельсы на станции "Выхино" – его зажало между платформой и вагонами. От полученных травм пассажир скончался.
Коллапс на станции «Выхино»: пассажир погиб, упав под поезд метро https://t.co/3bhrOMp88z pic.twitter.com/GCn3lMLsK4— НТВ (@ntvru) 21 декабря 2016 г.
Из-за жуткой трагедии в экстренном порядке станции "Выхино", "Рязанский проспект" и "Кузьминки" были закрыты на вход и выход. Движение поездов на участке от "Жулебино" до "Текстильщиков" было ограничено.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
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