Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро

На станции московского метро "Выхино" мужчина трагически погиб после падения на рельсы. Из-за инцидента руководство подземки закрыло на вход и выход сразу три станции Таганско-Краснопресненской линии.

По предварительной информации, утром на станции метро "Выхино" мужчина упал на рельсы и оказался зажат между вагонами поезда и платформой, передает Life.ru. Из-за полученных травм пассажир скончался.

В экстренном порядке станции "Выхино", "Рязанский проспект" и "Кузьминки" были закрыты на вход и выход. Движение поездов на участке от "Жулебино" до "Текстильщиков" было ограничено.

21.12.16 весёлое сука утро,метро как всегда не работало,шла пешком����#кузьминки#утро#текстильщики#метро Фото опубликовано Татьяна (@brunetka026) Дек 20 2016 в 9:52 PST

На данный момент работа этого участка подземки восстановлена, станции вновь открыты на вход и выход, сообщает пресс-служба Московского метрополитена в Twitter. Однако до сих пор на платформах Таганско-Краснопресненской наблюдается невероятная давка. Пассажиры скопились возле поездов в несколько рядов, людям трудно зайти в вагон даже с нескольких попыток.

Опаздывающие на работу москвичи публикуют в соцсетях снимки столпотворения. Судя по фотографиям, очередь образовалась и на наземные электрички. Не выдержав давки, некоторые пассажиры отменяли свои планы и возвращались домой.

Человек упал на рельсы. Метро не ходит. Очередь за билетом на электричку.#выхино #рязанка #вешняки #метро Фото опубликовано Анна (@annashman) Дек 20 2016 в 9:36 PST

Напомним, 20 декабря сбой произошел на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Один из поездов вышел из строя прямо во время движения по перегону между станциями"Чкаловская" и "Сретенский бульвар".