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Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро
По предварительной информации, утром на станции метро "Выхино" мужчина упал на рельсы и оказался зажат между вагонами поезда и платформой, передает Life.ru. Из-за полученных травм пассажир скончался.
Коллапс на станции «Выхино»: пассажир погиб, упав под поезд метро https://t.co/3bhrOMp88z pic.twitter.com/GCn3lMLsK4— НТВ (@ntvru) 21 декабря 2016 г.
В экстренном порядке станции "Выхино", "Рязанский проспект" и "Кузьминки" были закрыты на вход и выход. Движение поездов на участке от "Жулебино" до "Текстильщиков" было ограничено.
На данный момент работа этого участка подземки восстановлена, станции вновь открыты на вход и выход, сообщает пресс-служба Московского метрополитена в Twitter. Однако до сих пор на платформах Таганско-Краснопресненской наблюдается невероятная давка. Пассажиры скопились возле поездов в несколько рядов, людям трудно зайти в вагон даже с нескольких попыток.
Фото: @akruglik - #Выхино Ад на станции Выхино Метро не работает Наземный не организовали В электрички не влезть. Это очередь за билетами на электричку Напомним, ранее появилась информация, что на Таганско-Краснопресненской линии московского метро нет движения поездов от "Жулебино" до "Текстильщиков" из-за инцидента с пассажиром. Станция "Выхино" закрыта для входа и выхода пассажиров. Пользуйтесь железнодорожным и наземным транспортом #раменское #бронницы #ramenskoe #жуковский
Опаздывающие на работу москвичи публикуют в соцсетях снимки столпотворения. Судя по фотографиям, очередь образовалась и на наземные электрички. Не выдержав давки, некоторые пассажиры отменяли свои планы и возвращались домой.
Напомним, 20 декабря сбой произошел на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Один из поездов вышел из строя прямо во время движения по перегону между станциями"Чкаловская" и "Сретенский бульвар".
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