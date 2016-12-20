Новое видео убийства российского посла появилось в Сети

В Сети появляются новые видео убийства российского посла Андрея Карлова на открытии фотовыставки в Анкаре. Одному из присутствующих репортеров удалось запечатлеть, как преступник готовится к нападению на дипломата.

На опубликованных в социальной сети Twitter кадрах видно, что злоумышленник долго выжидал, прежде чем совершить нападение. Террорист заметно нервничал – он расхаживал за спиной дипломата в ожидании удобного момента.

Когда преступник достал пистолет и начал стрелять, мужчина, который снимал, бросился бежать. Ролик неожиданно обрывается, когда он стремительно продвигается к выходу из конференц-зала.

Another video from Ankara's Russian Ambassador's assassination showing the assassin in the background till the attack moment pic.twitter.com/IpKDB73BrH — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 20 декабря 2016 г.

Напомним, убийство российского посла произошло вечером 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. По предварительным данным, злоумышленник выпустил в дипломата 11 пуль. Преступник был ликвидирован в ходе спецоперации спустя несколько минут после трагедии.