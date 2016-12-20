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Новое видео убийства российского посла появилось в Сети
На опубликованных в социальной сети Twitter кадрах видно, что злоумышленник долго выжидал, прежде чем совершить нападение. Террорист заметно нервничал – он расхаживал за спиной дипломата в ожидании удобного момента.
Когда преступник достал пистолет и начал стрелять, мужчина, который снимал, бросился бежать. Ролик неожиданно обрывается, когда он стремительно продвигается к выходу из конференц-зала.
Another video from Ankara's Russian Ambassador's assassination showing the assassin in the background till the attack moment pic.twitter.com/IpKDB73BrH— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 20 декабря 2016 г.
Напомним, убийство российского посла произошло вечером 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. По предварительным данным, злоумышленник выпустил в дипломата 11 пуль. Преступник был ликвидирован в ходе спецоперации спустя несколько минут после трагедии.
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