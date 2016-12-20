Как охотились на русских послов за границей

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Александр Грибоедов

Александр Грибоедов. Фото: wikipedia.org

Первым подобным случаем в истории России стало убийство посла в Персии, автора комедии "Горе от ума" Александра Грибоедова. Толпа исламских фанатиков 11 февраля 1829 года ворвалась в посольство в Тегеране и убила 37 находившихся в помещении человек – в их числе был и прославленный писатель.

Тело Грибоедова было изуродовано до неузнаваемости, опознать его труп смогли только по старому шраму, полученному в результате дуэли. Примечательно, что за день до нападения поэт подал прошение об отзыве дипмиссии из-за постоянных угроз в свой адрес.

Убийства Карлова и Грибоедова роднит не только их исламистская составляющая. Президент России Владимир Путин после праздничной встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей планировал поехать на постановку "Горе от ума". После известия о смерти посла президент отменил поход в театр.


Вацлав Воровский

Вацлав Воровский. Фото: wikipedia.org

Советский полномочный представитель в Италии Вацлав Воровский был застрелен 10 мая 1923 года во время рабочей поездки в Лозанну. Он прибыл в город на конференцию по вопросам Ближнего Востока.

Убийцей советского посла стал бывший белогвардеец Морис Конради. Офицер расстрелял Вацлава Воровского в ресторане отеля "Сесиль" со словами "это пойдет на пользу". Кроме полпреда, ранения получили его помощник Максим Дивильковский и берлинский корреспондент РОСТа Иван Аренс.

Суд присяжных оправдал Мориса Конради и его сообщника Аркадия Полунина. Впоследствии советская пресса назвала коллегию "тупыми мещанами, которые пытались изображать суд истории". Дипломатические отношения между СССР и Швейцарией оказались разорванными на четверть века.


Петр Войков

Петр Войков. Фото: wikipedia.org

Советский посол в Польше Петр Войков был смертельно ранен 7 июня 1927 года на вокзале во время ожидания поезда представителем российской белой эмиграции Борисом Ковердой. Позднее активист рассказал, что таким образом он отомстил Войкову за участие в расстреле царской семьи.

Борис Коверда был приговорен к пожизненным каторжным работам. Тем не менее, спустя 10 лет он вышел на свободу.


Валерий Егошкин

Валерий Егошкин. Фото: sfu-kras.ru

Группа вооруженных бандитов 20 августа 2006 года нанесла ножевое ранение послу России в Кении Валерию Егошкину. Он попал в ловушку – дипломат остановился на дороге, чтобы не сбить ребенка, и стал жертвой ограбления.

Один из нападавших ударил российского посла мачете в спину. Несмотря на серьезную травму Егошкина, врачи смогли спасти ему жизнь. Он до сих пор продолжает свою дипломатическую деятельность.


Владимир Титоренко

Владимир Титоренко. Фото: wikipedia.org

Глава российской дипмиссии в Катаре Владимир Титоренко был избит 29 ноября 2011 года сотрудниками службы безопасности в международном аэропорту Дохи. Несмотря на выданное послу официальное разрешение внешнеполитического ведомства страны на провоз дипломатической почты, таможенники настаивали на просвечивании груза через рентгеновский аппарат.

После принципиального отказа сотрудники службы безопасности избили российского посла. В результате Титоренко получил серьезную травму сетчатки глаза. Президент России Дмитрий Медведев в 2012 году освободил потерпевшего от должности посла в Катаре.

Отметим, что в 2003 году, в период американского вмешательства в Ираке Титоренко чуть не погиб при исполнении служебного долга. Во время эвакуации российского посольства из Ирака его транспорт попал под прицельный обстрел из автоматического оружия. Соединенные Штаты до сих пор не нашли виновников произошедшего.


Дмитрий ВишЕРНев

Дмитрий Вишернев. Фото: vk.com/id136244200

Первый секретарь посольства России в Абхазии Дмитрий Вишернев вместе с женой Ольгой был застрелен 9 сентября 2013 года в годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Абхазией. Посол скончался на месте, а его супруга – в больнице.

На расследование преступления следователям потребовалось всего четыре дня. Убийцей оказался подозреваемый в связях с экстремистами Юсуп Лакаев. Стражи порядка предположили, что расстрел российского посла был актом террора.

Автор: Константин Улюкаев20 декабря 2016, 11:58

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