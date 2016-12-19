Турки засекретили убийство российского посла

Власти Турции ввели ограничения для местных СМИ на публикацию материалов о нападении в Анкаре на российского посла Андрея Карлова. В результате стрельбы на фотовыставке дипломат был тяжело ранен и погиб.

Установлено, что стрелявший на российской выставке в Анкаре был ликвидирован, передает. На мероприятии он претворялся охранником. Неизвестный выстрелил Андрею Карлову в спину, когда посол заканчивал свою речь. Также ранения получили двое граждан Турции.

Ограничения для турецких СМИ регламентированы законом "О радио и телевещании" Турции. Они вводятся в целях государственной безопасности, чтобы избежать паники и спекуляций непроверенными данными о происшествии, передает Hurriyet.

Мэр Анкары Мелих Гекчек считает, что нападение на посла России в Турции направлено на то, чтобы подорвать отношения между двумя странами, сообщает Reuters. С ним согласны и российские эксперты.

Так, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров уверен, что у произошедшего в Анкаре есть политическая подоплека. "Но это не связано с действиями турецкого руководства. Произошедшее, скорее всего, дело рук одиночки радикала-исламиста или же группировки, тесно связанной с тем, что происходит сейчас в Алеппо", – цитирует эксперта "Московский Комсомолец".

"Почти наверняка, это саудовцы. За Алеппо мстят. Это Мухаммед Бен Сальман, наследник наследника на саудовский престол. Поражение боевиков в Алеппо сильно подорвало его шансы занять престол. Удар по послу это первое, что они могут сделать ", – говорит президент института Ближнего Востока, стран Азии и Африки Евгений Сатановский. Отреагировал на инцидент и российский МИД. "Сегодня же этот вопрос будет поставлен перед членами Совбеза ООН", – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Россия квалифицирует убийство российского посла в Анкаре как теракт, подчеркнула она.